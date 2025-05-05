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ПриватБанк спрямує до держбюджету понад 32 млрд гривень дивідендів

ПриватБанк, автомобілі
ПриватБанк оприлюднив фінансові результати за перший квартал 2025 року. / Вікіпедія

ПриватБанк оприлюднив фінансові результати за перший квартал 2025 року. Бізнес-результат банку без переоцінок, резервів та податків зріс на 10% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року та склав 20,3 млрд грн. До держбюджету у вигляді дивідендів буде сплачено 80% чистого прибутку, що становить 32,1 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

За даними фінустанови, основним драйвером зростання стали чисті процентні та комісійні доходи зросли на 13% рік до року. Чистий прибуток становив 16,9 млрд грн.

Кошти на рахунках фізичних осіб за перший квартал збільшилися на 7,3 млрд грн (+1,6%). З початку року чистий кредитний портфель зріс на 5 млрд грн і станом на 31 березня 2025 року склав 117,8 млрд грн. За перший квартал банк спрямував понад 3 млрд грн на підтримку аграрного сектору. Крім того, понад 25,1 млн грн. було спрямовано на благодійність, зокрема, на підтримку ініціатив у сферах освіти, медицини та зміцнення обороноздатності країни.

За вказаний період банк провів масштабне оновлення Privat24 та відкрив 15 оновлених відділень підвищеної доступності в різних куточках України.

Фото 2 — ПриватБанк спрямує до держбюджету понад 32 млрд гривень дивідендів

"Ми пишаємося результатами, досягнутими у першому кварталі, які стали можливими завдяки професіоналізму, відповідальності та відданості наших співробітників. Ми і надалі будемо підтримувати наших клієнтів та сприяти економічній стійкості України, спираючись на наші цінності та ставлячи інтереси клієнта у центр всього, що ми робимо, — зазначив Мікаель Бьоркнерт, голова правління ПриватБанку.

Нагадаємо, за результатами 2024 року прибуток ПриватБанку до оподаткування досяг 81 млрд грн.  Чистий прибуток становить 40,1 млрд грн, що на 6% більше порівняно з 2023.

Автор:
Тетяна Ковальчук