У ПриватБанку клієнти з порушеннями слуху зможуть отримати консультацію жестовою мовою

ПриватБанк робить свої послуги доступнішими для клієнтів з порушеннями слуху: у кожному відділенні спеціаліст допоможе організувати відеозв’язок з оператором контакт-центру, який спілкується жестовою мовою.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанка.

Тепер клієнти, які досі не мали можливості отримати консультацію українською жестовою мовою через мобільний застосунок Приват24, можуть відвідати будь-яке зручне для них відділення ПриватБанку і отримати належну та конфіденційну консультацію там, не залучаючи помічника або перекладача.

У пресслужбі нагадали, що у 2024 році ПриватБанк запустив перший в Україні сервіс відеоконсультації українською жестовою мовою у банківському застосунку Приват24 та Приват24 для бізнесу. Для втілення такого масштабного проєкту працівники відділень ПриватБанку пройшли базовий курс з вивчення української жестової мови.

Як зазначається, забезпечення консультацій жестовою мовою у відділеннях ПриватБанку є черговим важливим кроком у впровадженні Стратегії безбар'єрності, надаючи унікальне, безпечне та доступне рішення для клієнтів з порушеннями слуху на шляху до безбар'єрного обслуговування.

"ПриватБанк продовжує розвивати культуру клієнтоцентричності і бути найкращим банком для усіх клієнтів без винятку. З першого дня клієнти почали користуватись новим сервісом, який значно підвищив швидкість вирішення їхніх запитів. Адже кожна людина має право на гідне обслуговування та рівний доступ до фінансових продуктів та послуг" - зазначила Олеся Жулинська, керівниця напрямку зі зв’язків з громадськістю та комунікацій.

Про ПриватБанк

ПриватБанк обслуговує понад 18 млн клієнтів. У 2024 році кошти на рахунках клієнтів збільшились більше ніж на 10%.

Понад півмільйона громадян зберігають свої кошти на строкових депозитах, а портфель строкових депозитів банку становить 81 млрд грн у гривневому еквіваленті. Загальний депозитний портфель ПриватБанку перевищує 440 млрд грн.

Кожен десятий вкладник банку — військовий. Спеціальною депозитною програмою "Слава Героям" користуються понад 63 тисяч воїнів, які довірили банку майже 12 млрд грн.

Нагадаємо, з 1 квітня 2025 року ПриватБанк підвищив ставки за всіма основними видами депозитних вкладів - нові депозитні ставки діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки.