Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,07

EUR

47,03

+0,11

Готівковий курс:

USD

40,98

40,87

EUR

46,81

46,50

ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У ПриватБанку клієнти з порушеннями слуху зможуть отримати консультацію жестовою мовою

ПриватБанк
ПриватБанк продовжує рух до безбар'єрності

ПриватБанк робить свої послуги доступнішими для клієнтів з порушеннями слуху: у кожному відділенні спеціаліст допоможе організувати відеозв’язок з оператором контакт-центру, який спілкується жестовою мовою.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанка.

Тепер клієнти, які досі не мали можливості отримати консультацію українською жестовою мовою через мобільний застосунок Приват24, можуть відвідати будь-яке зручне для них відділення ПриватБанку і отримати належну та конфіденційну консультацію там, не залучаючи помічника або перекладача.

У пресслужбі нагадали, що у 2024 році ПриватБанк запустив перший в Україні сервіс відеоконсультації українською жестовою мовою у банківському застосунку Приват24 та Приват24 для бізнесу. Для втілення такого масштабного проєкту працівники відділень ПриватБанку пройшли базовий курс з вивчення української жестової мови.

Як зазначається, забезпечення консультацій жестовою мовою у відділеннях ПриватБанку є черговим важливим кроком у впровадженні Стратегії безбар'єрності, надаючи унікальне, безпечне та доступне рішення для клієнтів з порушеннями слуху на шляху до безбар'єрного обслуговування.

Фото 2 — У ПриватБанку клієнти з порушеннями слуху зможуть отримати консультацію жестовою мовою

"ПриватБанк продовжує розвивати культуру клієнтоцентричності і бути найкращим банком для усіх клієнтів без винятку. З першого дня клієнти почали користуватись новим сервісом, який значно підвищив швидкість вирішення їхніх запитів. Адже кожна людина має право на гідне обслуговування та рівний доступ до фінансових продуктів та послуг" - зазначила Олеся Жулинська, керівниця напрямку зі зв’язків з громадськістю та комунікацій.

Про ПриватБанк

ПриватБанк обслуговує понад 18 млн клієнтів. У 2024 році кошти на рахунках клієнтів збільшились більше ніж на 10%.

Понад півмільйона громадян зберігають свої кошти на строкових депозитах, а портфель строкових депозитів банку становить 81 млрд грн у гривневому еквіваленті. Загальний депозитний портфель ПриватБанку перевищує 440 млрд грн.

Кожен десятий вкладник банку — військовий. Спеціальною депозитною програмою "Слава Героям" користуються понад 63 тисяч воїнів, які довірили банку майже 12 млрд грн.

Нагадаємо, з 1 квітня 2025 року ПриватБанк підвищив ставки за всіма основними видами депозитних вкладів - нові депозитні ставки діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки.

Автор:
Тетяна Бесараб