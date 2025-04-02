ПриватБанк у березні 2025 року профінансував придбання агротехніки на 767 млн грн

ПриватБанк у березні 2025 року профінансував придбання агротехніки, транспорту та обладнання на 767 млн грн із загальною вартістю понад 1 млрд грн.

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Про це повідомив член правління ПриватБанку з корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

Про кредитування та підтримку агросектора

ПриватБанк активно підтримує агросектор, фінансуючи придбання тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки від провідних брендів, таких як John Deere, CLAAS, JCB, Case, New Holland та інші, на вигідних умовах через партнерські програми.

Згідно з даними банку, більше 70% інвестиційних проєктів у 2024 році були спрямовані саме на агробізнес.

У минулому році ПриватБанк надав фінансування для придбання техніки та обладнання в кредит та лізинг на суму 5,4 млрд грн.

Зазначається, що програми фінансування основних засобів для бізнесу в ПриватБанку доступні клієнтам з ухваленням рішення за кредитом від 3-х робочих днів при мінімумі документів. Ліміт кредиту розраховується банком ще до подачі заявки.

Нагадаємо, ПриватБанк продовжує розширювати кредитування агропідприємств і фермерів, щоб забезпечити стабільну роботу агросектору. З початку 2025 року банк уже видав майже 3 млрд грн на фінансування посівної кампанії.