Українські фермери залучили понад 9 млрд грн кредитів від початку року

Держава продовжує підтримувати аграрний сектор через програму "Доступні кредити 5-7-9%". Від початку 2025 року 944 сільськогосподарські підприємства вже отримали фінансування на загальну суму 4,5 млрд грн.

Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль.

З 1 січня поточного року кредитування в межах цієї програми доступне лише для тих агровиробників, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР).

Найбільші обсяги пільгового фінансування отримали агропідприємства у таких областях:

Чернігівська область – 523,3 млн грн;

Київська область – 371,7 млн грн;

Одеська область – 371,1 млн грн;

Вінницька область – 340,7 млн грн.

Загалом, з початку 2025 року українські аграрії залучили вже понад 9,3 млрд грн банківських кредитів для розвитку господарств.

Програма пільгового кредитування аграріїв у 2024-2025 роках реалізується за підтримки Світового банку в межах проєкту ARISE. Вона дає змогу отримати до 90 млн грн кредитних коштів під 5–9% річних.

Додамо, що за тиждень кредити отримали 133 аграрії, на 800 млн гривень.

Окрім цього, 12 лютого стартував прийом заявок на бюджетну субсидію для виробників сільськогосподарської продукції через ДАР. Підтримка направлена на тих, хто обробляє землю і працює на продовольчу безпеку країни.