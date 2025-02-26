Украинские фермеры привлекли более 9 млрд грн кредитов с начала года

Государство продолжает поддерживать аграрный сектор через программу "Доступные кредиты 5-7-9%". С начала 2025 года 944 сельскохозяйственных предприятия уже получили финансирование на общую сумму 4,5 млрд грн.

Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль.

С 1 января текущего года кредитование в рамках этой программы доступно только для тех агропроизводителей, которые зарегистрированы в Государственном аграрном реестре (ГАР).

Наибольшие объемы льготного финансирования получили агропредприятия в следующих областях:

Черниговская область – 523,3 млн грн;

Киевская область – 371,7 млн грн;

Одесская область – 371,1 млн грн;

Винницкая область – 340,7 млн. грн.

Всего с начала 2025 года украинские аграрии привлекли уже более 9,3 млрд грн банковских кредитов для развития хозяйств.

Программа льготного кредитования аграриев в 2024-2025 гг. реализуется при поддержке Всемирного банка в рамках проекта ARISE. Она позволяет получить до 90 млн грн кредитных средств под 5–9% годовых.

Добавим, что за неделю кредиты получили 133 агрария, на 800 млн гривен.

Кроме этого, 12 февраля стартовал прием заявок на бюджетную субсидию для производителей сельскохозяйственной продукции через ДАР. Поддержка направлена на обрабатывающих землю и работающих на продовольственную безопасность страны.