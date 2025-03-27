ПриватБанк видав майже 3 млрд грн кредитів на посівну кампанію 2025 року

ПриватБанк продовжує розширювати кредитування агропідприємств і фермерів, щоб забезпечити стабільну роботу агросектору. З початку 2025 року банк уже видав майже 3 млрд грн на фінансування посівної кампанії.

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Про це повідомили у пресслужбі Приватбанку.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв, активне фінансування аграріїв розпочалося ще в жовтні 2024 року. Банк підтримує як малих фермерів і агропідприємства, так і великі агрохолдинги.

Для малого бізнесу пропонуються програми фінансування обігових коштів, а для середніх і великих компаній – інвестиційні кредити для розвитку бізнесу.

За підсумками 2024 року ПриватБанк видав агрокредитів на суму понад 10,6 млрд грн, підтримавши більше ніж 3 тисячі агрокомпаній та фермерських господарств.

Згідно з повідомленням, що більшість угод укладається без відвідування відділень: заявки подаються онлайн через "Приват24 для бізнесу", а підтвердження майна та місця ведення бізнесу здійснюється у цифровому форматі.

Зазначається, що банк реалізує кредитні програми як у співпраці з державними та міжнародними фінансовими інститутами, так і разом із постачальниками добрив, насіння та засобів захисту рослин. Наразі 60% агрокредитів спрямовані на обігові кошти, а 40% – на інвестиції та закупівлю основних засобів.

Подати заявку на кредитування весняних польових робіт можна онлайн на сайті pb.ua/agro.

Нагадаємо, українські аграрії активно розпочали посівну ранніх ярових культур. Станом на 13 березня в 15 областях вже засіяно 83 тис. га ярих зернових та зернобобових культур.