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Аграрії активно розпочали посівну: які регіони-лідери
Українські аграрії активно розпочали посівну ранніх ярових культур. Станом на 13 березня в 15 областях вже засіяно 83 тис. га ярих зернових та зернобобових культур.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
Ще тиждень тому роботи велися лише у двох південних областях – Миколаївській та Одеській. Зараз до них приєдналися ще 13 регіонів.
Скільки, де і яких культур засіяли?
Найбільше аграрії встигли посіяли ячменю. Серед зернобобових культур на посівних площах вже засяли:
- ячмінь – 45,2 тис. га;
- горох – 17,8 тис. га;
- яра пшениця – 12,9 тис. га;
- овес – 7,2 тис. га.
Регіони-лідери посівної:
- Тернопільщина – 15,2 тис. га (пшениця — 1,8 тис. га, ячмінь — 12,5 тис. га, горох — 0,9 тис. га);
- Волинь – 11 тис. га (пшениця — 5,5 тис. га, ячмінь — 3 тис. га, овес — 2,5 тис. га);
- Рівненщина – 10,84 тис. га (пшениця — 0,35 тис. га, ячмінь — 7,1 тис. га, горох — 0,45 тис. га, овес — 2,92 тис. га);
- Вінниччина – 10,1 тис. га (пшениця — 2,9 тис. га, ячмінь — 3,6 тис. га, горох — 3,1 тис. га, овес — 0,5 тис. га);
- Миколаївщина – 10 тис. га (ячмінь — 4,5 тис. га, горох — 5,5 тис. га).
"У 2025 році плануємо засіяти понад 5,7 млн га ярих зернових і зернобобових, що відповідає рівню 2024 року. Особливість нового сезону – збільшення площ під ярою пшеницею на 28% (до 222,8 тис. га). Це пов’язано зі зростанням попиту з боку переробників та експортерів", — зазначив міністр.
Нагадаємо, у лютому понад 2 тисячі фермерів подали заявки на отримання ваучерів для відновлення посівних кампаній. Найбільше заявок надійшло з Одеської та Чернігівської областей.