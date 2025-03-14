Аграрии активно начали посевную ранних яровых культур: какие регионы-лидеры

Украинские аграрии активно приступили к посевной ранних яровых культур. По состоянию на 13 марта в 15 областях уже засеяно 83 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур.

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Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Еще неделю назад работы проводились только в двух южных областях – Николаевской и Одесской. Сейчас к ним присоединились еще 13 регионов.

Сколько, где и какие культуры засеяли?

Больше всего аграрии успели посеять ячменя. Среди зернобобовых культур на посевных площадях уже засели:

ячмень – 45,2 тыс. га;

горох – 17,8 тыс. га;

яровая пшеница – 12,9 тыс. га;

овес – 7,2 тыс. га.

Регионы-лидеры посевной:

Тернопольщина – 15,2 тыс. га (пшеница – 1,8 тыс. га, ячмень – 12,5 тыс. га, горох – 0,9 тыс. га);

Волынь – 11 тыс. га (пшеница – 5,5 тыс. га, ячмень – 3 тыс. га, овес – 2,5 тыс. га);

Ровенщина – 10,84 тыс. га (пшеница – 0,35 тыс. га, ячмень – 7,1 тыс. га, горох – 0,45 тыс. га, овес – 2,92 тыс. га);

Винниччина – 10,1 тыс. га (пшеница – 2,9 тыс. га, ячмень – 3,6 тыс. га, горох – 3,1 тыс. га, овес – 0,5 тыс. га);

Николаевщина – 10 тыс. га (ячмень – 4,5 тыс. га, горох – 5,5 тыс. га).

"В 2025 году планируем засеять более 5,7 млн га яровых зерновых и зернобобовых, что соответствует уровню 2024 года. Особенность нового сезона — увеличение площадей под яровой пшеницей на 28% (до 222,8 тыс. га). Это связано с ростом спроса со стороны переработчиков".

Напомним, в феврале более 2 тысяч фермеров подали заявки на получение ваучеров для возобновления посевных кампаний . Больше всего заявок поступило из Одесской и Черниговской областей.