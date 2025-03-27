ПриватБанк выдал почти 3 млрд грн кредитов на посевную кампанию 2025 года

ПриватБанк продолжает расширять кредитование агропредприятий и фермеров, чтобы обеспечить стабильную работу агросектора. С начала 2025 года банк уже выдал почти 3 млрд. грн. на финансирование посевной кампании.

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Об этом сообщили в пресс-службе Приватбанка.

Как сообщил член правления ПриватБанка по вопросам МПБ Евгений Заиграев, активное финансирование аграриев началось еще в октябре 2024 года. Банк поддерживает как малых фермеров и агропредприятий, так и крупные агрохолдинги.

Для малого бизнеса предлагаются программы финансирования оборотных средств, а для средних и крупных компаний инвестиционные кредиты для развития бизнеса.

По итогам 2024 года ПриватБанк выдал агрокредитов на сумму более 10,6 млрд грн, поддержав более 3 тысяч агрокомпаний и фермерских хозяйств.

Согласно сообщению, что большинство сделок заключается без посещения отделений: заявки подаются онлайн через Приват24 для бизнеса, а подтверждение имущества и места ведения бизнеса осуществляется в цифровом формате.

Банк реализует кредитные программы как в сотрудничестве с государственными и международными финансовыми институтами, так и вместе с поставщиками удобрений, семян и средств защиты растений. В настоящее время 60% агрокредитов направлены на оборотные средства, а 40% – на инвестиции и закупку основных средств.

Подать заявку на кредитование весенних полевых работ можно онлайн на сайте pb.ua/agro.

Напомним, украинские аграрии активно приступили к посевной ранних яровых культур. По состоянию на 13 марта в 15 областях уже засеяно 83 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур.