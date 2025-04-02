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ПриватБанк в марте 2025 года профинансировал приобретение агротехники на 767 млн грн
ПриватБанк в марте 2025 года профинансировал приобретение агротехники, транспорта и оборудования на 767 млн грн с общей стоимостью свыше 1 млрд грн.
Об этом сообщил член правления ПриватБанка по корпоративному бизнесу и МПБ Евгений Заиграев.
О кредитовании и поддержке агросектора
ПриватБанк активно поддерживает агросектор, финансируя приобретение тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники от ведущих брендов, таких как John Deere, CLAAS, JCB, Case, New Holland и другие на выгодных условиях через партнерские программы.
Согласно данным банка, более 70% инвестиционных проектов в 2024 году было направлено именно на агробизнес.
В прошлом году ПриватБанк предоставил финансирование на приобретение техники и оборудования в кредит и лизинг на сумму 5,4 млрд грн.
Отмечается, что программы финансирования основных средств для бизнеса в ПриватБанке доступны клиентам с принятием решения по кредиту от 3 рабочих дней при минимуме документов. Лимит кредита рассчитывается банком еще до подачи заявки.
Напомним, ПриватБанк продолжает расширять кредитование агропредприятий и фермеров, чтобы обеспечить стабильную работу агросектора. С начала 2025 года банк уже выдал почти 3 млрд грн на финансирование посевной кампании.