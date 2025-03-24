ПриватБанк підвищує дохідність депозитів: які ставки та умови

ПриватБанк підвищує дохідність депозитів, щоб забезпечити надійний захист гривневих заощаджень українців та зробити їх більш привабливими для вкладників.

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Про це повідомив член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Про підвищення депозитних ставок

З 1 квітня 2025 року банк підвищує ставки за всіма основними видами депозитних вкладів - нові депозитні ставки діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки.

ПриватБанк підкреслює, що продовжує забезпечувати фінансову безпеку для своїх вкладників в умовах змін на грошовому ринку.

Зокрема,банк підтримує ініціативи НБУ, спрямовані на підвищення привабливості гривневих заощаджень та збільшення облікової ставки регулятора. Підвищення ставок за депозитами надасть клієнтам додатковий захист від інфляції.

Нові умови для депозитів

ПриватБанк оновив умови депозитів:

на термін від 10 до 12 місяців ставка становить 13% річних;

від 6 до 9 місяців — 10% річних, а на короткострокові вклади (4-5 місяців) ставка становить 12% річних.

Найбільш вигідні умови банк пропонує військовослужбовцям, які отримують через ПриватБанк цільові виплати від держави — для них встановлено ставку 14% річних на вклад "Слава Героям".

Про ПриватБанк

ПриватБанк обслуговує понад 18 млн клієнтів. У 2024 році кошти на рахунках клієнтів збільшились більше ніж на 10%.

Понад півмільйона громадян зберігають свої кошти на строкових депозитах, а портфель строкових депозитів банку становить 81 млрд грн у гривневому еквіваленті. Загальний депозитний портфель ПриватБанку перевищує 440 млрд грн.

Кожен десятий вкладник банку — військовий. Спеціальною депозитною програмою "Слава Героям" користуються більше 63 тисяч воїнів, які довірили банку майже 12 млрд грн.

Нагадаємо, через економічну та енергетичну нестабільність в Україні Shop-Express разом із LiqPay від ПриватБанку запустили ініціативу, що надає підприємцям можливість безкоштовно розпочати онлайн-торгівлю, допомагаючи їм адаптуватися до сучасних викликів.