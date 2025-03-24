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ПриватБанк повышает доходность депозитов: какие ставки и условия
ПриватБанк повышает доходность депозитов, чтобы обеспечить надежную защиту гривневых сбережений украинцев и сделать их более привлекательными для вкладчиков.
Об этом сообщил член правления по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.
О повышении депозитных ставок
С 1 апреля 2025 года банк повышает ставки по всем основным видам депозитных вкладов – новые депозитные ставки будут действовать как для новых вкладов, так и для продолжающихся на соответствующие сроки.
ПриватБанк подчеркивает, что продолжает обеспечивать финансовую безопасность для своих вкладчиков в условиях изменений на денежном рынке.
В частности, банк поддерживает инициативы НБУ, направленные на повышение привлекательности гривневых сбережений и увеличение учетной ставки регулятора. Повышение ставок по депозитам предоставит клиентам дополнительную защиту от инфляции.
Новые условия для депозитов
ПриватБанк обновил условия депозитов:
- на срок от 10 до 12 месяцев ставка составляет 13% годовых;
- от 6 до 9 месяцев – 10% годовых, а на краткосрочные вклады (4-5 месяцев) ставка составляет 12% годовых.
Наиболее выгодные условия банк предлагает военнослужащим, получающим через ПриватБанк целевые выплаты от государства — для них установлена ставка 14% годовых на вклад "Слава Героям".
О ПриватБанке
ПриватБанк обслуживает более 18 млн клиентов. В 2024 году средства на счетах клиентов увеличились более чем на 10%.
Более полумиллиона граждан сохраняют свои средства на срочных депозитах, а портфель срочных депозитов банка составляет 81 млрд грн в гривневом эквиваленте. Общий депозитный портфель ПриватБанка превышает 440 млрд грн.
Каждый десятый вкладчик банка – военный. Специальной депозитной программой "Слава Героям" пользуются более 63 тысяч воинов, доверивших банку почти 12 млрд грн.
Напомним, из-за экономической и энергетической нестабильности в Украине Shop-Express вместе с LiqPay от ПриватБанка запустили инициативу, предоставляющую предпринимателям возможность бесплатно начать онлайн-торговлю, помогая им адаптироваться к современным вызовам.