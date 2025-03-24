Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,53

--0,01

EUR

44,98

--0,02

Наличный курс:

USD

41,55

41,45

EUR

45,30

45,10

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ПриватБанк повышает доходность депозитов: какие ставки и условия

депозиты, ПриватБанк, вклады
Повышение ставок по депозитам предоставит клиентам дополнительную защиту от инфляции.

ПриватБанк повышает доходность депозитов, чтобы обеспечить надежную защиту гривневых сбережений украинцев и сделать их более привлекательными для вкладчиков.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронировать участие

Об этом сообщил член правления по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

О повышении депозитных ставок

С 1 апреля 2025 года банк повышает ставки по всем основным видам депозитных вкладов – новые депозитные ставки будут действовать как для новых вкладов, так и для продолжающихся на соответствующие сроки.

ПриватБанк подчеркивает, что продолжает обеспечивать финансовую безопасность для своих вкладчиков в условиях изменений на денежном рынке.

В частности, банк поддерживает инициативы НБУ, направленные на повышение привлекательности гривневых сбережений и увеличение учетной ставки регулятора. Повышение ставок по депозитам предоставит клиентам дополнительную защиту от инфляции.

Новые условия для депозитов

ПриватБанк обновил условия депозитов:

  • на срок от 10 до 12 месяцев ставка составляет 13% годовых;
  • от 6 до 9 месяцев – 10% годовых, а на краткосрочные вклады (4-5 месяцев) ставка составляет 12% годовых.

Наиболее выгодные условия банк предлагает военнослужащим, получающим через ПриватБанк целевые выплаты от государства — для них установлена ставка 14% годовых на вклад "Слава Героям".

О ПриватБанке

ПриватБанк обслуживает более 18 млн клиентов. В 2024 году средства на счетах клиентов увеличились более чем на 10%.

Более полумиллиона граждан сохраняют свои средства на срочных депозитах, а портфель срочных депозитов банка составляет 81 млрд грн в гривневом эквиваленте. Общий депозитный портфель ПриватБанка превышает 440 млрд грн.

Каждый десятый вкладчик банка – военный. Специальной депозитной программой "Слава Героям" пользуются более 63 тысяч воинов, доверивших банку почти 12 млрд грн.

Напомним, из-за экономической и энергетической нестабильности в Украине Shop-Express вместе с LiqPay от ПриватБанка запустили инициативу, предоставляющую предпринимателям возможность бесплатно начать онлайн-торговлю, помогая им адаптироваться к современным вызовам.

Автор:
Ольга Опенько