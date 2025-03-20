Поддержка бизнеса: ПриватБанк и Shop-Express создадут 5000 бесплатных интернет-магазинов для предпринимателей

В связи с экономической и энергетической нестабильностью в Украине, Shop-Express и LiqPay от ПриватБанка запустили инициативу, которая дает предпринимателям возможность бесплатного старта в онлайн-торговле, помогая адаптироваться к новым реалиям.

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Об этом говорится в пресс-релизе финансового учреждения.

Отмечается, что повышение налоговой нагрузки в 2024 году привело к резкому росту числа закрытых ФЛП.

В январе 2025 года закрылось втрое больше предпринимателей, чем открылось. В то же время в Украине ожидается кадровый дефицит более полумиллиона квалифицированных работников, что усложнит развитие офлайн-бизнеса, особенно для магазинов с физическими точками продаж.

В таких условиях выходом становится онлайн-торговля, которая не зависит от месторасположения, не требует аренды помещения и большого количества работников.

Что известно об инициативе

Инициатива направлена на поддержку малого бизнеса, предоставляя ему возможность стабильного старта в электронной коммерции. Это не только поможет украинцам в развитии собственного дела, но будет способствовать росту экономики страны.

Предприниматели получат:

1 год бесплатного пользования интернет-магазином;

современный дизайн сайта, легко адаптирующийся под бренд;

быстрое подключение интернет-эквайринга LiqPay от ПриватБанка без необходимости разработчиков;

кабинет для создания сайта;

возможность прибавлять к 1000 товарам с вариациями цветов, размеров и т.п.

Чтобы получить бесплатный интернет магазин на Shop-Express, достаточно создать его на платформе и подключить интернет-эквайринг LiqPay. Подробности и условия доступны по ссылке.

Справка:

В начале войны платформа Shop-Express предоставила украинским интернет-магазинам бесплатную возможность перейти с российских платформ на украинскую. В 2023 году она инициировала Программу развития торговли для малого и среднего бизнеса, в рамках которой предприниматели получили поддержку от таких компаний как OLX, lifecell, Webpromo, Visa, monobank, Ringostat и Nazovni от МИД Украины.

ПриватБанк — крупнейший государственный банк Украины, обслуживающий более 18 млн. активных клиентов, а его услугами пользуются 70% украинцев. Банк вводит сервисы для малого и среднего бизнеса. Он имеет цифровую экосистему и разветвленную сеть из 1163 отделений, 6858 банкоматов, более 10,4 тыс. терминалов самообслуживания и более 316 тыс. POS-терминалов по всей Украине. Команда банка насчитывает около 18 тысяч. работников.

Напомним, что правительство начало финансирование государственных программ в рамках экономической инициативы "Зроблено в Україні". Выделенные средства будут направлены, в частности, на поддержку развития украинского производства, финансирование индустриальных парков, а также программы компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования.