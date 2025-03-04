В этом году государство компенсировало бизнесу 56 млн гривен за трудоустройство ВПЛ

Государство компенсировало предпринимателям 56 млн гривен за трудоустройство 2,5 тыс. внутренне перемещенных лиц с начала 2025 года. Больше всего ВПЛ было трудоустроено в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях и Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, средства получили более 1,5 тысяч работодателей, которые помогли внутренним переселенцам найти работу.

"1500 работодателей получили от правительства компенсацию с начала этого года за трудоустройство 2500 украинцев, вынужденных переехать из опасных регионов страны. 126 из них — люди с инвалидностью. Предпринимателям компенсировали в общей сложности 56 млн грн", — отметила чиновница.

Цель программы – уменьшить барьеры на рынке труда для внутренних переселенцев и помочь им быстрее трудоустроиться и адаптироваться на новом месте.

По данным Минфина, больше всего внутренне перемещенных лиц было трудоустроено по этой программе в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях и Киеве.

Как работодателю получить средства за трудоустройство ВПЛ?

Чтобы получить компенсацию, работодатель должен:

заключить трудовой договор (в том числе по совместительству), гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом;

подать заявление на получение компенсации через портал "Дія" или в бумажной форме в центре занятости по месту хозяйственной деятельности вместе с пакетом необходимых документов.

Размер компенсации, которая выплачивается работодателю за трудоустройство человека, получившего статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года, составляет 8 тысяч гривен.

Напомним, в настоящее время около 1,2 млн ВПЛ в Украине получают финансовую помощь от государства в виде выплат на проживание. Эта кризисная выплата предоставляется украинцам, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома и переехали жить в другие регионы страны.