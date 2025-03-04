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Цьогоріч держава компенсувала бізнесу 56 млн гривень за працевлаштування ВПО

швачка
Цього року підприємці влаштували на роботу 2500 ВПО. Фото: freepik

Держава компенсувала підприємцям 56 млн гривень за працевлаштування 2,5 тис. внутрішньо переміщених осіб з початку 2025 року. Найбільше ВПО було працевлаштовано у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях та Києві.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, кошти отримали понад 1,5 тисячі роботодавців, які допомогли внутрішнім переселенцям знайти роботу.

"1500 роботодавців отримали від уряду компенсацію з початку цього року за працевлаштування 2500 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. 126 з них — люди з інвалідністю. Підприємцям компенсували загалом 56 млн грн", — зазначила чиновниця. 

Мета програми — зменшити бар’єри на ринку праці для внутрішніх переселенців та допомогти їм швидше працевлаштуватись та адаптуватись на новому місці.

За даними Мінфіна, найбільше внутрішньо переміщених осіб було працевлаштовано за цією програмою у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях та Києві.

Як роботодавцю отримати кошти за працевлаштування ВПО?

Щоб отримати компенсацію, роботодавець має:

  • укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою; 
  • подати заяву на отримання компенсації через портал "Дія" або в паперовій формі у центрі зайнятості за місцем ведення господарської діяльності разом з пакетом необхідних документів.

Розмір компенсації, яка виплачується роботодавцю за працевлаштування людини, що отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, становить 8 тисяч гривень.

Нагадаємо, наразі близько 1,2 млн ВПО в Україні отримують фінансову допомогу від держави у вигляді виплат на проживання. Ця кризова виплата надається українцям, які через війну змушені були залишити свої домівки і переїхали жити в інші регіони країни.

Автор:
Тетяна Ковальчук