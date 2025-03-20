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Підтримка бізнесу: ПриватБанк і Shop-Express створять 5000 безкоштовних інтернет-магазинів для підприємців
У зв’язку з економічною та енергетичною нестабільністю в Україні, Shop-Express та LiqPay від ПриватБанку запустили ініціативу, яка надає підприємцям можливість безкоштовного старту в онлайн-торгівлі, допомагаючи адаптуватися до нових реалій.
Про це йдеться в пресрелізі фінансової установи.
Зазначається, що підвищення податкового навантаження у 2024 році призвело до різкого зростання кількості закритих ФОПів.
У січні 2025 року закрилось втричі більше підприємців, ніж відкрилися. Водночас в Україні очікується кадровий дефіцит понад півмільйона кваліфікованих працівників, що ускладнить розвиток офлайн-бізнесу, особливо для магазинів із фізичними точками продажу.
У таких умовах виходом стає онлайн-торгівля, яка не залежить від місця розташування, не потребує оренди приміщення та великої кількості працівників.
Що відомо про ініциативу
Ініціатива націлена на підтримку малого бізнесу, надаючи йому можливість стабільного старту в електронній комерції. Це не тільки допоможе українцям у розвитку власної справи, але й сприятиме росту економіки країни.
Підприємці отримають:
- 1 рік безкоштовного користування інтернет-магазином;
- сучасний дизайн сайту, що легко адаптується під бренд;
- швидке підключення інтернет-еквайрингу LiqPay від ПриватБанку без потреби в розробниках;
- кабінет для створення сайту;
- можливість додавати до 1000 товарів з варіаціями кольорів, розмірів тощо.
Щоб отримати безплатний інтернет-магазин на Shop-Express, достатньо створити його на платформі та підключити інтернет-еквайринг LiqPay. Деталі та умови доступні за посиланням.
Довідково:
- На початку війни платформа Shop-Express надала українським інтернет-магазинам безкоштовну можливість перейти з російських платформ на українську. У 2023 році вона ініціювала Програму розвитку торгівлі для малого та середнього бізнесу, в рамках якої підприємці отримали підтримку від таких компаній, як OLX, lifecell, Webpromo, Visa, monobank, Ringostat та Nazovni від МЗС України.
- ПриватБанк — найбільший державний банк України, який обслуговує понад 18 мільйонів активних клієнтів, а його послугами користуються 70% українців. Банк впроваджує сервіси для малого та середнього бізнесу. Він має цифрову екосистему та розгалужену мережу з 1163 відділень, 6858 банкоматів, понад 10,4 тис. терміналів самообслуговування та понад 316 тис. POS-терміналів по всій Україні. Команда банку налічує близько 18 тис. працівників.
Нагадаємо, що уряд почав фінансування державних програм у рамках економічної ініціативи “Зроблено в Україні”. Виділені кошти будуть направлені, зокрема, на підтримку розвитку українського виробництва, фінансування індустріальних парків, а також на програми компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання.