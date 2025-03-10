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ПриватБанк обновляет мобильное приложение Приват24: какие новые функции

ПриватБанк обновляет мобильное приложение Приват24: какие новые функции
Фото: пресс-служба банка

ПриватБанк обновил мобильный банк Приват24. По словам заместителя главы правления банка Мариуша Качмарека, это часть масштабной программы инноваций и развития цифровых сервисов.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Обновление пройдет в несколько этапов, и первый из них касается изменения дизайна и внедрения инклюзивных возможностей главного экрана.

Новый интерфейс создан на основе отзывов клиентов и анализа их опыта.

Среди основных новшеств:

  • Главный экран станет более персонализированным – любимые сервисы и шаблоны платежей будут сразу доступны.
  • Баланс и реквизиты карт теперь будут отображаться сразу после открытия приложения.
  • Пополнение карточного счета станет быстрее: через Apple Pay, Google Pay, собственную карту, карту другого банка или по номеру IBAN.
  • Программа лояльности "Привет" и сервис накоплений "Конверты" размещены в нижней панели навигации.

Член правления ПриватБанка Дмитрий Мусиенко отметил, что банк продолжит развивать цифровые сервисы, делая клиентский опыт максимально простым и удобным.

Добавим, женщины-предприниматели чаще пользуются инновационными банковскими сервисами, чем мужчины.

Автор:
Татьяна Гойденко