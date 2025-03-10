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ПриватБанк обновляет мобильное приложение Приват24: какие новые функции
ПриватБанк обновил мобильный банк Приват24. По словам заместителя главы правления банка Мариуша Качмарека, это часть масштабной программы инноваций и развития цифровых сервисов.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Обновление пройдет в несколько этапов, и первый из них касается изменения дизайна и внедрения инклюзивных возможностей главного экрана.
Новый интерфейс создан на основе отзывов клиентов и анализа их опыта.
Среди основных новшеств:
- Главный экран станет более персонализированным – любимые сервисы и шаблоны платежей будут сразу доступны.
- Баланс и реквизиты карт теперь будут отображаться сразу после открытия приложения.
- Пополнение карточного счета станет быстрее: через Apple Pay, Google Pay, собственную карту, карту другого банка или по номеру IBAN.
- Программа лояльности "Привет" и сервис накоплений "Конверты" размещены в нижней панели навигации.
Член правления ПриватБанка Дмитрий Мусиенко отметил, что банк продолжит развивать цифровые сервисы, делая клиентский опыт максимально простым и удобным.
Добавим, женщины-предприниматели чаще пользуются инновационными банковскими сервисами, чем мужчины.