Женщины-предприниматели более активны в использовании инновационных банковских сервисов

Женщины-предприниматели чаще пользуются инновационными банковскими сервисами, чем мужчины.

Об этом сообщает прессслужба ПриватБанка.

Что говорит статистика

Женщины-предприниматели чаще используют инновационные банковские сервисы, в частности, приложение "Терминал" для приема оплат картами через смартфон по сравнению с мужчинами.

Согласно статистике ПриватБанка, среди активных пользователей "Терминала" женщины-предприниматели составляют почти две трети — 61%. А среди пользователей этого сервиса для iPhone доля женщин еще выше – 61,5%.

Согласно данным банковской статистики, которая охватывает более 60% украинских предпринимателей, более половины — 51% ФЛП, которые имеют счет и активно занимаются бизнесом, составляют женщины.

Среди женщин-предпринимателей, пользующихся активными счетами в ПриватБанке, больше всего представительниц от 30 до 45 лет из Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Одесской областей.

В числе постоянных пользователей "Терминала" среди женщин больше всего предпринимателей в сфере:

торговли продуктами;

кафе и ресторанов;

магазинов и салонов красоты.

Среди мужчин топовые сферы применения сервиса:

общепит;

хозяйственные магазины;

продукты и транспорт.

Женщины в бизнесе

Все чаще женщины выбирают роль директоров новых компаний в Украине. Теперь каждый третий украинский бизнес возглавляет представительница прекрасного пола. Особенно много таких компаний в регионах прифронтовых. За последний год значительно увеличилось количество женщин-директорш в IT-компаниях, аграрном секторе и строительном бизнесе.

Добавим, по данным Единого государственного реестра, почти 155 тысяч новых ФЛП открыли женщины за 10 месяцев 2024 года. Доля женщин среди всех вновь ФЛП составляет 61%. Больше всего женщин-предпринимателей в Сумской, Полтавской и Хмельницкой областях.