- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Женщины-предприниматели более активны в использовании инновационных банковских сервисов
Женщины-предприниматели чаще пользуются инновационными банковскими сервисами, чем мужчины.
Об этом сообщает прессслужба ПриватБанка.
Что говорит статистика
Женщины-предприниматели чаще используют инновационные банковские сервисы, в частности, приложение "Терминал" для приема оплат картами через смартфон по сравнению с мужчинами.
Согласно статистике ПриватБанка, среди активных пользователей "Терминала" женщины-предприниматели составляют почти две трети — 61%. А среди пользователей этого сервиса для iPhone доля женщин еще выше – 61,5%.
Согласно данным банковской статистики, которая охватывает более 60% украинских предпринимателей, более половины — 51% ФЛП, которые имеют счет и активно занимаются бизнесом, составляют женщины.
Среди женщин-предпринимателей, пользующихся активными счетами в ПриватБанке, больше всего представительниц от 30 до 45 лет из Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Одесской областей.
В числе постоянных пользователей "Терминала" среди женщин больше всего предпринимателей в сфере:
- торговли продуктами;
- кафе и ресторанов;
- магазинов и салонов красоты.
Среди мужчин топовые сферы применения сервиса:
- общепит;
- хозяйственные магазины;
- продукты и транспорт.
Женщины в бизнесе
Все чаще женщины выбирают роль директоров новых компаний в Украине. Теперь каждый третий украинский бизнес возглавляет представительница прекрасного пола. Особенно много таких компаний в регионах прифронтовых. За последний год значительно увеличилось количество женщин-директорш в IT-компаниях, аграрном секторе и строительном бизнесе.
Добавим, по данным Единого государственного реестра, почти 155 тысяч новых ФЛП открыли женщины за 10 месяцев 2024 года. Доля женщин среди всех вновь ФЛП составляет 61%. Больше всего женщин-предпринимателей в Сумской, Полтавской и Хмельницкой областях.