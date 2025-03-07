Жінки-підприємиці більш активні у використанні інноваційних банківських сервісів

Жінки-підприємиці частіше користуються інноваційними банківськими сервісами, ніж чоловіки.

Про це інформує пресслужба ПриватБанку.

Що говорить статистика

Жінки-підприємиці частіше використовують інноваційні банківські сервіси, зокрема застосунок "Термінал" для прийому оплат картками через смартфон, порівняно з чоловіками.

Згідно зі статистикою ПриватБанку, серед активних користувачів "Терміналу" жінки-підприємці складають майже дві третини — 61%. А серед користувачів цього сервісу для iPhone частка жінок ще вища — 61,5%.

Згідно з даними банківської статистики, яка охоплює понад 60% українських підприємців, більше половини — 51% ФОП, які мають рахунок та активно займаються бізнесом, становлять жінки.

Серед жінок-підприємиць, що користуються активними рахунками в ПриватБанку, найбільше представниць віком від 30 до 45 років з Київської, Дніпропетровської, Харківської, Львівської та Одеської областей.

В числі постійних користувачів "Терміналу" серед жінок найбільше підприємциць в сфері:

торгівлі продуктами;

кафе і ресторанів;

магазинів та салонів краси.

Серед чоловіків топові сфери застосування сервісу:

громадське харчування;

господарські магазини;

продукти та транспорт.

Жінки у бізнесі

Зауважимо, все частіше жінки обирають роль директорів нових компаній в Україні. Наразі кожен третій український бізнес очолює представниця прекрасної статі. Особливо багато таких компаній у прифронтових регіонах. За останній рік значно збільшилася кількість жінок-директорок в IT-компаніях, аграрному секторі та будівельному бізнесі.

Додамо, за даними Єдиного державного реєстру, майже 155 тисяч нових ФОПів відкрили жінки за 10 місяців 2024 року. Частка жінок серед усіх новостворених ФОПів складає 61%. Більше всього жінок-підприємиць на Сумщині, Полтавщині та Хмельниччині.