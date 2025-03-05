ПриватБанк починає кредитування техніки вітчизняного виробництва з державною компенсацією

Державний ПриватБанк запустив програму кредитування української техніки в рамках державної ініціативи "Зроблено в Україні", що передбачає компенсацію 15% вартості обладнання.

Про це інформує пресслужба банку.

Член правління ПриватБанку з корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв зазначив, що банк є одним із лідерів у фінансуванні обладнання та спецтехніки для українського бізнесу. Завдяки участі в державних програмах та співпраці з міжнародними фінансовими установами, ПриватБанк забезпечує підприємцям доступні умови кредитування.

Які умови кредитування

За умовами програми, підприємці можуть придбати техніку, що входить до затвердженого Мінекономіки переліку, та отримати компенсацію 15% від її вартості.

Мінімальна сума кредиту складає 240 тис. грн, а аванс – від 20% вартості техніки. Кредит надається на термін до 5 років, а процентна ставка починається від 7% річних.

Програма кредитування поширюється на всі види бізнесу без обмежень щодо сфери діяльності. Подати заявку та отримати детальні умови фінансування та компенсації можна на офіційному сайті фінустанови.

Що відомо про програму

Програма компенсації 15% від вартості (без ПДВ) енергетичного, будівельного, колісного та спеціального обладнання українського виробництва розпочалася наприкінці вересня 2024 року.

Для участі в програмі виробники повинні забезпечити рівень локалізації не менше 40%, а техніка має бути включена до затвердженого Міністерством економіки списку. Наразі цей перелік містить близько 140 видів техніки та обладнання.

Для отримання компенсації необхідно придбати техніку через один з уповноважених банків. Після цього потрібно подати заяву на компенсацію разом з копією платіжного документа та актом приймання-передачі. Після схвалення заявки кошти будуть зараховані на ваш рахунок.

Програма часткової компенсації вартості вітчизняної техніки є складовою державної політики "Зроблено в Україні". Її мета — збільшення внутрішнього попиту на вітчизняну продукцію, створення робочих місць та зміцнення економічної стійкості країни.

Загалом в програмі беруть участь вже 22 українські банки й цей перелік постійно поповнюється.

Про програму, яка передбачає кешбек у розмірі 15% на придбання техніки можна детально ознайомитись в матеріалі Delo.ua.