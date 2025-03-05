ПриватБанк начинает кредитование техники отечественного производства с государственной компенсацией

Государственный ПриватБанк запустил программу кредитования украинской техники в рамках государственной инициативы "Зроблено в Україні", которая предусматривает компенсацию 15% от стоимости оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Член правления ПриватБанка по корпоративному бизнесу и МПБ Евгений Заиграев отметил, что банк является одним из лидеров в финансировании оборудования и спецтехники для украинского бизнеса. Благодаря участию в государственных программах и сотрудничеству с международными финансовыми учреждениями ПриватБанк обеспечивает предпринимателям доступные условия кредитования.

Какие условия кредитования

По условиям программы, предприниматели могут приобрести технику, входящую в утвержденный Минэкономики перечень, и получить компенсацию 15% ее стоимости.

Минимальная сумма кредита составляет 240 тысяч грн, а аванс – от 20% от стоимости техники. Кредит предоставляется сроком до 5 лет, а процентная ставка начинается от 7% годовых.

Программа кредитования распространяется на все виды бизнеса без ограничений в сфере деятельности. Подать заявку и получить подробные условия финансирования и компенсации можно на официальном сайте финучреждения.

Что известно о программе

Программа компенсации 15% стоимости (без НДС) энергетического, строительного, колесного и специального оборудования украинского производства началась в конце сентября 2024 года.

Для участия в программе производители должны обеспечить уровень локализации не менее 40%, а техника должна быть включена в утвержденный Министерством экономики список. В настоящее время этот список содержит около 140 видов техники и оборудования.

Для получения компенсации нужно приобрести технику через один из уполномоченных банков. После этого следует подать заявление на компенсацию вместе с копией платежного документа и актом приема-передачи. После одобрения заявки, средства будут зачислены на ваш счет.

Программа частичной компенсации стоимости отечественной техники является составной частью государственной политики "Зроблено в Україні". Ее цель – увеличение внутреннего спроса на отечественную продукцию, создание рабочих мест и укрепление экономической устойчивости страны.

Всего в программе принимают участие уже 22 украинских банка и этот перечень постоянно пополняется.

О программе, которая предусматривает кэшбек в размере 15% на приобретение техники, можно подробно ознакомиться в материале Delo.ua.