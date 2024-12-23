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За покупку отечественной техники покупатели впервые получат 15% компенсации ее стоимости

Наибольшую сумму компенсации за приобретенную технику получат предприниматели из Хмельницкой области.
Минэкономики направило более 10 млн грн на частичную компенсацию стоимости техники.

Министерство экономики выделило более 10 миллионов гривен на частичную компенсацию (15%) стоимости (без НДС) украинской техники и оборудования, приобретенных в период с 22 октября по 1 декабря. Это первая выплата в рамках введенной программы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Покупатели получат от государства 15% стоимости техники украинского производства. Это двойная поддержка — бизнес обновляет технические мощности на выгодных условиях, а наши производители наращивают производство под растущий спрос", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министер экономики Украины Юлия Свириденко.

Какое оборудование было приобретено

  Среди приобретенного предпринимателями оборудования:

  • пассажирские лифты от производителя ООО "Карат-Лифткомплект" (Киевская обл.)
  • городской автобус от производителя ЧАО "ИСУЗУ-АТАМАН Украина" (Киев-Черкассы)
  • автомобильные и тракторные прицепы — производители ООО "СПД ПЕТРОВ" (Запорожье) и ЧП "Транс-Авто-Д" (Хмельницкая обл.)

Какие суммы компенсаций выплачены

Наибольшую компенсацию за приобретенную технику получили предприниматели из Хмельницкой области — 4,5 млн грн. Также воспользовались программой покупатели из Тернопольской области (1,8 млн грн), Днепропетровской (1,7 млн грн), Полтавской (0,7 млн грн), Волынской (0,5 млн грн), Винницкой (0,5 млн грн) и Киевской области (0,4 млн грн).

Все о банках-партнерах

Средства перечислены через банки-партнеры, к которым с 22 октября по 1 декабря были поданы заявки:

  • Укргазбанк – 6 894 298 грн;
  • ОТП Банк – 1 961 051 грн;
  • Ощадбанк –739 125 грн;
  • Экспортно-импортный банк Украины – 498 559 грн.

Всего в программе принимают участие уже 22 украинских банка и этот перечень постоянно пополняется.

Что известно о программе

Программа компенсации 15% стоимости (без НДС) энергетического, строительного, колесного и специального оборудования украинского производства началась в конце сентября 2024 года.

Для участия в программе производители должны обеспечить уровень локализации не менее 40%, а техника должна входить в утвержденный Министерством экономики список.

Для получения компенсации необходимо приобрести необходимую технику через один из уполномоченных банков.

Для техники, приобретенной после 1 декабря, компенсация будет начислена уже в следующем году.

Справочно

Программа частичной компенсации стоимости отечественной техники является составной частью государственной политики "Сделано в Украине". Ее цель – увеличение внутреннего спроса на отечественную продукцию, создание рабочих мест и укрепление экономической устойчивости страны.

Напомним, что финансирование программы компенсации 15% на покупку украинской техники, как и финансирование покупки отечественной техники для аграриев, происходит в рамках экспериментальных проектов экономической платформы "Зроблено в Україні". Но в проекте государственного бюджета на 2025 год финансирование этих проектов не предусмотрено.

Автор:
Ольга Опенько