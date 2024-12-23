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За покупку отечественной техники покупатели впервые получат 15% компенсации ее стоимости
Министерство экономики выделило более 10 миллионов гривен на частичную компенсацию (15%) стоимости (без НДС) украинской техники и оборудования, приобретенных в период с 22 октября по 1 декабря. Это первая выплата в рамках введенной программы.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"Покупатели получат от государства 15% стоимости техники украинского производства. Это двойная поддержка — бизнес обновляет технические мощности на выгодных условиях, а наши производители наращивают производство под растущий спрос", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министер экономики Украины Юлия Свириденко.
Какое оборудование было приобретено
Среди приобретенного предпринимателями оборудования:
- пассажирские лифты от производителя ООО "Карат-Лифткомплект" (Киевская обл.)
- городской автобус от производителя ЧАО "ИСУЗУ-АТАМАН Украина" (Киев-Черкассы)
- автомобильные и тракторные прицепы — производители ООО "СПД ПЕТРОВ" (Запорожье) и ЧП "Транс-Авто-Д" (Хмельницкая обл.)
Какие суммы компенсаций выплачены
Наибольшую компенсацию за приобретенную технику получили предприниматели из Хмельницкой области — 4,5 млн грн. Также воспользовались программой покупатели из Тернопольской области (1,8 млн грн), Днепропетровской (1,7 млн грн), Полтавской (0,7 млн грн), Волынской (0,5 млн грн), Винницкой (0,5 млн грн) и Киевской области (0,4 млн грн).
Все о банках-партнерах
Средства перечислены через банки-партнеры, к которым с 22 октября по 1 декабря были поданы заявки:
- Укргазбанк – 6 894 298 грн;
- ОТП Банк – 1 961 051 грн;
- Ощадбанк –739 125 грн;
- Экспортно-импортный банк Украины – 498 559 грн.
Всего в программе принимают участие уже 22 украинских банка и этот перечень постоянно пополняется.
Что известно о программе
Программа компенсации 15% стоимости (без НДС) энергетического, строительного, колесного и специального оборудования украинского производства началась в конце сентября 2024 года.
Для участия в программе производители должны обеспечить уровень локализации не менее 40%, а техника должна входить в утвержденный Министерством экономики список.
Для получения компенсации необходимо приобрести необходимую технику через один из уполномоченных банков.
Для техники, приобретенной после 1 декабря, компенсация будет начислена уже в следующем году.
Справочно
Программа частичной компенсации стоимости отечественной техники является составной частью государственной политики "Сделано в Украине". Ее цель – увеличение внутреннего спроса на отечественную продукцию, создание рабочих мест и укрепление экономической устойчивости страны.
Напомним, что финансирование программы компенсации 15% на покупку украинской техники, как и финансирование покупки отечественной техники для аграриев, происходит в рамках экспериментальных проектов экономической платформы "Зроблено в Україні". Но в проекте государственного бюджета на 2025 год финансирование этих проектов не предусмотрено.