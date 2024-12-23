За покупку отечественной техники покупатели впервые получат 15% компенсации ее стоимости

Министерство экономики выделило более 10 миллионов гривен на частичную компенсацию (15%) стоимости (без НДС) украинской техники и оборудования, приобретенных в период с 22 октября по 1 декабря. Это первая выплата в рамках введенной программы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Покупатели получат от государства 15% стоимости техники украинского производства. Это двойная поддержка — бизнес обновляет технические мощности на выгодных условиях, а наши производители наращивают производство под растущий спрос", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министер экономики Украины Юлия Свириденко.

Какое оборудование было приобретено

Среди приобретенного предпринимателями оборудования:

пассажирские лифты от производителя ООО "Карат-Лифткомплект" (Киевская обл.)

городской автобус от производителя ЧАО "ИСУЗУ-АТАМАН Украина" (Киев-Черкассы)

автомобильные и тракторные прицепы — производители ООО "СПД ПЕТРОВ" (Запорожье) и ЧП "Транс-Авто-Д" (Хмельницкая обл.)

Какие суммы компенсаций выплачены

Наибольшую компенсацию за приобретенную технику получили предприниматели из Хмельницкой области — 4,5 млн грн. Также воспользовались программой покупатели из Тернопольской области (1,8 млн грн), Днепропетровской (1,7 млн грн), Полтавской (0,7 млн грн), Волынской (0,5 млн грн), Винницкой (0,5 млн грн) и Киевской области (0,4 млн грн).

Все о банках-партнерах

Средства перечислены через банки-партнеры, к которым с 22 октября по 1 декабря были поданы заявки:

Укргазбанк – 6 894 298 грн;

ОТП Банк – 1 961 051 грн;

Ощадбанк –739 125 грн;

Экспортно-импортный банк Украины – 498 559 грн.

Всего в программе принимают участие уже 22 украинских банка и этот перечень постоянно пополняется.

Что известно о программе

Программа компенсации 15% стоимости (без НДС) энергетического, строительного, колесного и специального оборудования украинского производства началась в конце сентября 2024 года.

Для участия в программе производители должны обеспечить уровень локализации не менее 40%, а техника должна входить в утвержденный Министерством экономики список.

Для получения компенсации необходимо приобрести необходимую технику через один из уполномоченных банков.

Для техники, приобретенной после 1 декабря, компенсация будет начислена уже в следующем году.

Справочно

Программа частичной компенсации стоимости отечественной техники является составной частью государственной политики "Сделано в Украине". Ее цель – увеличение внутреннего спроса на отечественную продукцию, создание рабочих мест и укрепление экономической устойчивости страны.

Напомним, что финансирование программы компенсации 15% на покупку украинской техники, как и финансирование покупки отечественной техники для аграриев, происходит в рамках экспериментальных проектов экономической платформы "Зроблено в Україні". Но в проекте государственного бюджета на 2025 год финансирование этих проектов не предусмотрено.