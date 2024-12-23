За купівлю вітчизняної техніки покупці вперше отримають 15% компенсації її вартості

Міністерство економіки виділило понад 10 мільйонів гривень на часткову компенсацію (15%) вартості (без ПДВ) української техніки та обладнання, придбаних у період з 22 жовтня по 1 грудня. Це перша виплата в рамках запровадженої програми.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

"Покупці отримають від держави 15% вартості техніки українського виробництва. Це подвійна підтримка — бізнес оновлює технічні потужності на вигідних умовах, а наші виробники нарощують виробництво під зростаючий попит», — зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Яке обладнання було придбано

Серед придбаного підприємцями обладнання:

пасажирські ліфти від виробника ТОВ "Карат-Ліфткомплект" (Київська обл.)

міський автобус від виробника ПрАТ "ІСУЗУ-АТАМАН Україна" (Київ-Черкаси)

автомобільні та тракторні причепи - виробники ТОВ "СПД ПЕТРОВ" (Запоріжжя) та ПП "Транс-Авто-Д" (Хмельницька обл.)

Які суми компенсацій виплачено

Найбільшу компенсацію за придбану техніку отримали підприємці з Хмельниччини — 4,5 млн грн. Також скористалися програмою покупці з Тернопільської області (1,8 млн грн), Дніпропетровської (1,7 млн грн), Полтавської (0,7 млн грн), Волинської (0,5 млн грн), Вінницької (0,5 млн грн) та Київської областей (0,4 млн грн).

Все про банки-партнери

Кошти перераховані через банки-партнери, до яких з 22 жовтня по 1 грудня були подані заявки:

Укргазбанк - 6 894 298 грн;

ОТП Банк - 1 961 051 грн;

Ощадбанк -739 125 грн;

Експортно-імпортний банк України - 498 559 грн.

Загалом в програмі беруть участь вже 22 українські банки й цей перелік постійно поповнюється.

Що відомо про програму

Програма компенсації 15% від вартості (без ПДВ) енергетичного, будівельного, колісного та спеціального обладнання українського виробництва розпочалася наприкінці вересня 2024 року.

Для участі у програмі виробники повинні забезпечити рівень локалізації не менше 40%, а техніка має входити до затвердженого Міністерством економіки списку. Наразі цей перелік включає майже 140 видів техніки та обладнання.

Щоб отримати компенсацію, потрібно придбати необхідну техніку через один з уповноважених банків. Далі необхідно подати заяву на компенсацію разом із копією платіжного документа та актом приймання-передачі. Після схвалення заявки кошти будуть перераховані на ваш рахунок.

Для техніки, придбаної після 1 грудня, компенсація буде нарахована вже наступного року.

Довідково

Програма часткової компенсації вартості вітчизняної техніки є складовою державної політики "Зроблено в Україні". Її мета — збільшення внутрішнього попиту на вітчизняну продукцію, створення робочих місць та зміцнення економічної стійкості країни.

Нагадаємо, що фінансування програми компенсації 15% на купівлю української техніки, як і фінансування купівлі вітчизняної техніки для аграріїв відбувається в рамках експерементальних проєктів економічної платформи “Зроблено в Україні”. Але в проєкті державного бюджету на 2025 рік фінансування цих проєктів не передбачено.