Ежемесячные инвестиции клиентов ПриватБанка в государственные ОВГЗ превышают 2 млрд грн

Через цифровую платформу Приват24 клиенты ПриватБанка покупают облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму свыше 2 млрд грн ежемесячно.

Об этом сообщает заместитель председателя правления ПриватБанка Лариса Чернышева.

О покупке ОВГЗ через ПриватБанк

Отмечается, что только с внедрением в ноябре 2024 года нового сервиса покупки ОВГЗ через Приват24 от 1000 грн, количество сделок инвестирования украинцами в государственные бумаги выросло почти в 10 раз.

В марте 2020 года банк стал первым в Украине, который позволил клиентам заключать сделки с ОВГЗ онлайн через Приват24.

Сегодня ПриватБанк лидер на рынке государственных облигаций, занимая первое место в рейтинге первичных дилеров Минфина и выполняя функцию маркет-мейкера на рынке ОВГЗ, подчеркнула Лариса Чернышева.

Преимуществом инвестирования в государственные ценные бумаги через ПриватБанк является то, что банк исполняет роль маркетмейкера, предоставляя возможность не только покупать, но и продавать ОВГЗ через Приват24 по рыночным котировкам.

Что такое ОВГЗ?

Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) — это государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов Украины для привлечения дополнительных средств на нужды государства. Военные облигации имеют особенность: средства, полученные от их продажи, направляются, прежде всего, на обеспечение армии, в частности на закупку оружия, медикаментов, техники и других необходимых ресурсов.

Преимущество ОВГЗ состоит в том, что доход от них не облагается налогом, что позволяет получить полный процент дохода, указанный в договоре, без вычета налогов.

Напомним, в середине февраля состоялся первый аукцион по обмену государственных облигаций, известный как switch-аукцион. Его Минфин провел совместно с Национальным банком. Этот механизм позволяет владельцам ранее выпущенных облигаций, срок погашения которых приближается или менее ликвидны, обменивать их на новые.