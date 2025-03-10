Щомісячні інвестиції клієнтів ПриватБанку в державні ОВДП перевищують 2 млрд грн

Через цифрову платформу Приват24 клієнти ПриватБанку купують облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму понад 2 млрд грн щомісячно.

Про це інформує заступник голови правління ПриватБанку Лариса Чернишова.

Про купівлю ОВДП через ПриватБанк

Зазначається, що лише з впровадженням у листопаді 2024 нового сервісу купівлі ОВДП через Приват24 від 1000 грн, кількість угод інвестування українцями в державні папери зросла майже в 10 разів.

У березні 2020 року банк став першим в Україні, що дозволив клієнтам укладати угоди з ОВДП онлайн через Приват24. Сьогодні ПриватБанк є лідером на ринку державних облігацій, займаючи перше місце в рейтингу первинних дилерів Мінфіну та виконуючи функцію маркет-мейкера на ринку ОВДП, підкреслила Лариса Чернишова.

Перевагою інвестування в державні цінні папери через ПриватБанк є те, що банк виконує роль маркетмейкера, надаючи можливість не тільки купувати, але й продавати ОВДП онлайн через Приват24 за ринковими котируваннями.

Що таке ОВДП?

Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) — це державні цінні папери, що їх випускає Міністерство фінансів України для залучення додаткових коштів на потреби держави. Військові облігації мають особливість: кошти, отримані від їхнього продажу, спрямовуються насамперед на забезпечення армії, зокрема на закупівлю зброї, медикаментів, техніки та інших необхідних ресурсів. Перевага ОВДП полягає в тому, що дохід від них не оподатковується, що дозволяє отримати повний відсоток доходу, зазначений у договорі, без вирахування податків.

Нагадаємо, у середині лютого відбувся перший аукціон з обміну державних облігацій, відомий як switch-аукціон. Його Мінфін провів спільно з Національним банком. Цей механізм дозволяє власникам раніше випущених облігацій, термін погашення яких наближається або які є менш ліквідними, обмінювати їх на нові.