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ПриватБанк оновлює мобільний застосунок Приват24: які нові функції

ПриватБанк оновлює мобільний застосунок Приват24: які нові функції
Фото: пресслужба банку

ПриватБанк оновив мобільний банк Приват24. За словами заступника голови правління банку Маріуша Качмарека, це частина масштабної програми інновацій та розвитку цифрових сервісів.

Про це повідомила пресслужба банку.

Оновлення відбуватиметься в кілька етапів, і перший з них стосується зміни дизайну та впровадження інклюзивних можливостей головного екрана.

Новий інтерфейс створено з урахуванням відгуків клієнтів і глибинного аналізу їхнього досвіду.

Серед основних нововведень:

  • Головний екран стане більш персоналізованим — улюблені сервіси та шаблони платежів будуть одразу доступні.
  • Баланс і реквізити карток тепер відображатимуться одразу після відкриття застосунку.
  • Поповнення карткового рахунку стане швидшим: через Apple Pay, Google Pay, власну картку, картку іншого банку або за номером IBAN.
  • Програма лояльності "Привіт" та сервіс накопичень "Конверти" розміщені на нижній панелі навігації.

Член правління ПриватБанку Дмитро Мусієнко зазначив, що банк продовжить розвивати цифрові сервіси, роблячи клієнтський досвід максимально простим і зручним.

Додамо, жінки-підприємиці частіше користуються інноваційними банківськими сервісами, ніж чоловіки.

Автор:
Тетяна Гойденко