В ПриватБанке клиенты с нарушениями слуха смогут получить консультацию на жестовом языке

ПриватБанк делает свои услуги более доступными для клиентов с нарушениями слуха: в каждом отделении специалист поможет организовать видеосвязь с оператором контакт-центра, который общается на жестовом языке.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Теперь клиенты, которые до сих пор не имели возможности получить консультацию на украинском жестовом языке через мобильное приложение Приват24, могут посетить любое удобное для них отделение ПриватБанка и получить надлежащую и конфиденциальную консультацию там, не привлекая помощника или переводчика.

В пресс-службе напомнили, что в 2024 году ПриватБанк запустил первый в Украине сервис видеоконсультации на украинском жестовом языке в банковском приложении Приват24 и Приват24 для бизнеса. Для реализации такого масштабного проекта работники отделений ПриватБанка прошли базовый курс по изучению украинского жестового языка.

Как отмечается, обеспечение консультаций на жестовом языке в отделениях ПриватБанка является очередным важным шагом по внедрению Стратегии безбарьерности, предоставляя уникальное, безопасное и доступное решение для клиентов с нарушениями слуха на пути к безбарьерному обслуживанию.

"ПриватБанк продолжает развивать культуру клиентоцентричности и быть лучшим банком для всех клиентов без исключения. С первого дня клиенты начали пользоваться новым сервисом, который значительно повысил скорость решения их запросов. Ведь каждый человек имеет право на достойное обслуживание и равный доступ к финансовым продуктам и услугам", - отметила Олеся Жулинская, руководитель направления по связям с общественностью и коммуникациям.

О ПриватБанке

ПриватБанк обслуживает более 18 млн клиентов. В 2024 году средства на счетах клиентов увеличились более чем на 10%.

Более полумиллиона граждан сохраняют свои средства на срочных депозитах, а портфель срочных депозитов банка составляет 81 млрд грн в гривневом эквиваленте. Общий депозитный портфель ПриватБанка превышает 440 млрд. грн.

Каждый десятый вкладчик банка – военный. Специальной депозитной программой "Слава Героям" пользуются более 63 тысяч воинов, доверивших банку почти 12 млрд грн.

Напомним, с 1 апреля 2025 года ПриватБанк повысил ставки по всем основным видам депозитных вкладов – новые депозитные ставки будут действовать как для новых вкладов, так и для продолжающихся на соответствующие сроки.