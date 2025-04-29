Разрешение на строительство ЖК Н2О на Осокорках отменил суд: решение первой инстанции

Общественная организация "Экопарк Осокорки" победила в суде, добившись отмены разрешения на строительство жилого комплекса Н2О компанией Stolitsa Group.

25 апреля 2025 года Волынский окружной административный суд отменил разрешение на строительство ООО "Контактбудсервис" на территории Экопарка Осокорки в Киеве. Об этом говорится в судовом реестре.

Активисты аргументировали в суде свой иск тем, что строительство началось с нарушением законодательства: расположением участка в зоне охраняемого ландшафта, несоответствием проекта генплана Киева до 2020 года, где эта территория определена как парковая зона общего пользования и отсутствием оценки влияния на окружающую среду.

Ведь скандальный ЖК, оспариваемый активистами, должен располагаться на территории с уникальным ландшафтом и краснокнижными животными. Экосистема на Осокорках в Дарницком районе столицы занимает площадь около 550 га, с тремя озерами – Небреж, Мартышев и Тягле, между которыми и вокруг которых расположены меньшие водоемы, луга и лесные насаждения.

"Строительные работы проводились при отсутствии правовых оснований и с нарушением норм законодательства", — говорится в решении суда.

"Наше дело попало в Луцк путем автоматического распределения после расформирования в 2022 году коррумпированного Окружного административного суда Киева. И вот что бывает, когда решение принимает незаангажированный судья: побеждает Закон, а не застройщик", — объясняют в организации "Экопарк Осокорки".

Соответственно, любые предложения по покупке квартир в ЖК Н2О незаконны и могут быть квалифицированы как мошенничество, добавили в организации.

В январе Stolitsa Group анонсировала открытие продаж на Осокорках в Дарницком районе столицы анонсирующих строительство нового элитного ЖК H2O.

Что известно о ЖК H2O

В начале 2000-х пять земельных участков площадью 176 га находились в аренде подконтрольной "Аркаде" компании "Контактбудсервис".

После признания банкротом банка "Аркада" в 2020 году эти участки вернулись в коммунальную собственность. На территории упомянутых земельных участков было создано два ландшафтных заказника местного значения: "Озеро Тягле" и "Осокорковские луга".

Банк "Аркада" начал строительство высотных комплексов — ЖК "Патриотика" (33 дома), "Эврика" (30 домов) и "Патриотика на озерах" (43 дома) и оставил вместе с банкротством десятки недостроев.

Достроить объекты Аркады согласилась Stolitsa Group. Компания подписала меморандум с КГГА, МВД, инвесторами и другими сторонами. Однако местные активисты много раз протестовали против строительства, предложив создать в этой зоне "Экопарк Осокорки".