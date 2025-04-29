Дозвіл на будівництво ЖК Н2О на Осокорках скасував суд: рішення першої інстанції

Громадська організація "Екопарк Осокорки" перемогла в суді, добившись скасування дозволу на будівництво житлового комплексу Н2О компанією Stolitsa Group.

25 квітня 2025 року Волинський окружний адміністративний суд скасував дозвіл на будівництво ТОВ "Контактбудсервіс" на території Екопарку Осокорки в Києві. Про це повідомляється в судовому реєстрі.

Активісти аргументували в суді свій позов тим, що будівництво почалося з порушенням законодавства: розташуванням ділянки у зоні охоронюваного ландшафту, невідповідністю проєкту генплану Києва до 2020 року, де ця територія визначена як паркова зона загального користування, та відсутністю оцінки впливу на довкілля.

Адже скандальний ЖК, який оспорюють активісти, мало розташовуватися на території з унікальним ландшафтом та червонокнижними тваринами. Екосистема на Осокорках у Дарницькому районі столиці займає площу близько 550 га, з трьома озерами — Небреж, Мартишев і Тягле, між якими і навколо яких розташовані менші водойми, луки та лісові насадження.

"Будівельні роботи проводилися за відсутності правових підстав та з порушенням норм законодавства", - зазначено у рішенні суду.

"Наша справа потрапила до Луцька шляхом автоматичного розподілу після розформування у 2022 році корумпованого Окружного адміністративного суду Києва. І ось що буває, коли рішення ухвалює незаангажований суддя: перемагає Закон, а не забудовник", - пояснюють в організації "Екопарк Осокорки".

Відповідно, будь-які пропозиції щодо купівлі квартир у ЖК Н2О є незаконними та можуть бути кваліфіковані як шахрайство, додали в організації.

У січні Stolitsa Group анонсувала відкриття продажів на Осокорках у Дарницькому районі столиці анонсують будівництво нового елітного ЖК H2O.

Що відомо про ЖК H2O

На початку 2000-х п’ять земельних ділянок площею 176 га перебували в оренді підконтрольній "Аркаді" компанії "Контактбудсервіс".

Після визнання банкрутом банку "Аркада" у 2020 року ці ділянки повернулися до комунальної власності. На території згаданих земельних ділянок було створено два ландшафтні заказники місцевого значення: "Озеро Тягле" та "Осокорківські луки".

Банк "Аркада" почав будівництво висотних комплексів – ЖК "Патріотика" (33 будинки), "Еврика" (30 будинків) та "Патріотика на озерах" (43 будинки) і залишив разом з банкрутством десятки недобудов.

Добудувати об’єкти Аркади погодилась Stolitsa Group. Компанія підписала меморандум із КМДА, МВС, інвесторами та іншими сторонами. Проте місцеві активісти багато разів протестували проти будівництва, запропонувавши створити у цій зоні "Екопарк Осокорки".