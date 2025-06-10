Reddit подает в суд на Anthropic за незаконный сбор данных пользователей для обучения ИИ

Reddit подал иск против компании Anthropic, занимающейся искусственным интеллектом, обвиняя ее в несанкционированном использовании контента пользователей для тренировки AI-модели Claude.

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Об этом пишет Delo.ua, ссылаясь на сообщение AINews.

Иск, поданный в суд Калифорнии, утверждает, что Anthropic осуществила более 100 тыс. несанкционированных запросов к серверам Reddit даже после публичного заявления о прекращении таких действий.

Reddit утверждает, что Anthropic игнорировала технические ограничения и условия использования платформы. В частности, компания обошла защиту, например файл robots.txt, запрещающий автоматический сбор данных. Кроме того, Anthropic обвиняют в нарушении конфиденциальности, ведь она собирала и использовала посты пользователей, даже удаленные в коммерческих целях.

Reddit предоставляет легальный доступ к своим данным через лицензионные соглашения (в том числе с OpenAI и Google), которые предусматривают ограничения на контент, защиту конфиденциальности и удаление данных. Однако Anthropic, по словам Reddit, отказалась заключать сделку и вместо этого просто схватила данные, избегая оплаты и игнорируя правила.

В иске также упоминается исследование 2021, соавтором которого был CEO Anthropic Дарио Амодей, где Reddit назвали богатым источником данных для тренировки языковых моделей. Reddit приводит примеры, когда Claude почти дословно воспроизводил посты с платформы, включая тех, что были удалены пользователями. Это, по мнению Reddit, свидетельствует об отсутствии положенных ограничений со стороны Anthropic для защиты приватности.

Reddit требует финансовой компенсации и судебного запрета на использование своих данных в будущих версиях Claude.

Не в первый раз Anthropic оказывается в центре скандала. В августе 2024 года группа авторов подала коллективный иск, обвинив компанию в использовании их книг без разрешения для тренировки Claude. В октябре 2023 года Universal Music Group и другие музыкальные издатели обвинили Anthropic в нарушении авторских прав из-за воспроизведения текстов песен ботом Claude.

Иск Reddit отличается тем, что не касается авторских прав, он сосредоточен на нарушении условий пользования и нечестной конкуренции. Reddit утверждает, что хотя их данные и публичные, они регулируются правилами, которые Anthropic сознательно проигнорировала. Это может стать прецедентом для других платформ, стремящихся контролировать использование своего контента в ИИ.

После подачи иска акции Reddit выросли на 67%, что свидетельствует о поддержке инвесторов.

Как ИИ-компании все больше полагаются на интернет-данные, юридические и этические вопросы вокруг скраппинга становятся все более актуальными. Дело Reddit против Anthropic – еще один шаг в формировании правил для новой волны искусственного интеллекта.