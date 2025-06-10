Reddit подає до суду на Anthropic за незаконний збір даних користувачів для навчання ШІ

Reddit подав позов проти компанії Anthropic, що займається штучним інтелектом, звинувачуючи її у несанкціонованому використанні контенту користувачів для тренування AI-моделі Claude.

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Про це пише Delo.ua, посилаючись на повідомлення AINews.

Позов, поданий у суд Каліфорнії, стверджує, що Anthropic здійснила понад 100 000 несанкціонованих запитів до серверів Reddit — навіть після публічної заяви про припинення таких дій.

Reddit стверджує, що Anthropic ігнорувала технічні обмеження та умови використання платформи. Зокрема, компанія обійшла захист, як-от файл robots.txt, який забороняє автоматичний збір даних. Крім того, Anthropic звинувачують у порушенні конфіденційності, адже вона збирала та використовувала пости користувачів, навіть видалені, у комерційних цілях.

Reddit надає легальний доступ до своїх даних через ліцензійні угоди (зокрема з OpenAI та Google), які передбачають обмеження на використання контенту, захист приватності та видалення даних. Однак Anthropic, за словами Reddit, відмовилася укладати угоду і натомість просто скрапила дані, уникаючи оплати та ігноруючи правила.

У позові також згадується дослідження 2021 року, співавтором якого був CEO Anthropic Даріо Амодей, де Reddit назвали багатим джерелом даних для тренування мовних моделей. Reddit наводить приклади, коли Claude майже дослівно відтворював пости з платформи, включно з тими, що були видалені користувачами. Це, на думку Reddit, свідчить про відсутність належних обмежень з боку Anthropic для захисту приватності.

Reddit вимагає фінансової компенсації та судового заборони на використання своїх даних у майбутніх версіях Claude. Anthropic відкидає звинувачення і заявляє, що буде захищатися в суді.

Не вперше Anthropic опиняється у центрі скандалу. У серпні 2024 року група авторів подала колективний позов, звинувативши компанію у використанні їхніх книг без дозволу для тренування Claude. У жовтні 2023 року Universal Music Group та інші музичні видавці звинуватили Anthropic у порушенні авторських прав через відтворення текстів пісень ботом Claude.

Позов Reddit відрізняється тим, що не стосується авторських прав — він зосереджений на порушенні умов користування та нечесній конкуренції. Reddit стверджує, що, хоч їхні дані й публічні, вони регулюються правилами, які Anthropic свідомо проігнорувала. Це може стати прецедентом для інших платформ, які прагнуть контролювати використання свого контенту у ШІ.

Після подачі позову акції Reddit зросли на 67%, що свідчить про підтримку інвесторів.

Як AI-компанії дедалі більше покладаються на інтернет-дані, юридичні й етичні питання навколо скрапінгу стають усе більш актуальними. Справа Reddit проти Anthropic — ще один крок у формуванні правил для нової хвилі штучного інтелекту.