Репутация или зарплата? Что реально удерживает людей во время войны — инсайты Группы Нафтогаз, OKKO, ДТЭК и МХП на HR Wisdom Summit 2025

В мире, где турбулентность стала нормой, бренд работодателя перестает быть "о пиаре" и превращается в критически важный элемент стабильности. Как сохранить доверие, удержать людей и создать репутацию, которая "вытягивает" компанию даже под обстрелами?

Именно об этом говорили участники панельной дискуссии HR Wisdom Summit 2025 от рейтингового журнала "ТОП-100. Рейтинги самых больших" и Delo.ua, модерируемой Романом Бондарем (Korn Ferry Ukraine). Своим опытом поделились лидеры, ежедневно принимающие непростые решения — на пересечении HR, коммуникаций и стратегического управления.

О бренде работодателя, важности привлечения молодежи и женщин, честности и заботе в формировании бренда, а также о единой стратегии HR с коммуникациями говорили Наталья Бойко (Группа Нафтогаз), Елена Семич (Академия ДТЭК), Евгения Кузьминская (OKKO), Сергей Луканин (Группа Нафтогаз) и Анастасия Громова (МХП).

Сильный бренд – это не вывеска, а стратегия доверия и стабильности в среде, где борьба за таланты становится вопросом выживания. Наталья Бойко (Группа Нафтогаз) подчеркнула, что в условиях постоянного кризиса для компании критически важно бороться за молодежь и женщин, формируя для них четкие карьерные траектории и повышая престиж инженерных и технических профессий:

"Моей целью является, чтобы в Нафтогазе было меньше вакансий, а имеющиеся были более привлекательны для молодежи".

В то время, когда страна борется за будущее, бренд работодателя становится моральным контрактом между компанией и работником. Елена Семич (Академия ДТЭК) подчеркнула, что бренд работодателя в ДТЭК — это прежде всего конкретные действия, честность и забота, в частности о ветеранах:

"Мы говорим: "Мы здесь, и мы тебя ждем". И это не лозунг, а реальная HR-позиция".

Бренд, не слушающий своих людей, не выдержит ни одного кризиса. А слышущий становится магнитом стабильности. Евгения Кузьминская (OKKO) акцентировала внимание на прозрачности во внутренних процессах:

"Честность и откровенность в коммуникациях - ключ. Внутренние опросы должны быть не формальностью, а инструментом реальных перемен".

В мире, где каждый день меняются правила игры, выигрывает тот, кто инвестирует в команду, а не в подменные решения. Сергей Луканин (Нафтогаз) отметил, что в условиях острого дефицита кадров компания работает над возвращением и удержанием людей:

"Мы смотрим вперед - инвестируем в человеческий капитал, в лояльность и постоянство команды".

Системная HR-коммуникация – это не затраты, а инвестиция, которая конвертируется в постоянство, доверие и эффективность даже под сиренами.

Анастасия Громова (МХП) подчеркнула, что бренд работодателя — это, прежде всего, о системности и четком позиционировании:

"Мы хорошо понимаем, для кого создаем свою ценность. И HR, и коммуникации должны работать как единый механизм".

Участники дискуссии сошлись в основном — бренд работодателя, способный выдержать нынешние вызовы, не может строиться "для картинки". Аутентичность, честность и забота – это новая валюта доверия, обеспечивающая реальную кадровую устойчивость.

Эта панельная дискуссия стала зеркалом новой реальности: в мире неопределенности побеждает бренд, который не украшает фасад, а строит прочный фундамент доверия. В кризис репутация становится останавливающим отток активом, возвращает смысл и удерживает целые команды. Поэтому HR-лидерам необходимо быть не просто менеджерами, а архитекторами нового контракта между человеком и компанией.

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