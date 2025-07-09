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Тип
HRWS
Категорія
Новини
Дата публікації

Репутація чи зарплата? Що реально утримує людей під час війни — інсайти Групи Нафтогаз, OKKO, ДТЕК та МХП на HR Wisdom Summit 2025.

HR Wisdom Summit 2025
HR Wisdom Summit 2025

У світі, де турбулентність стала нормою, бренд роботодавця перестає бути "про піар" і перетворюється на критично важливий елемент стабільності. Як зберегти довіру, утримати людей і створити репутацію, яка "витягує" компанію навіть під обстрілами? 

Саме про це говорили учасники панельної дискусії HR Wisdom Summit 2025 від рейтингового журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та Delo.ua, модерованої Романом Бондарем (Korn Ferry Ukraine). Своїм досвідом поділилися лідери, які щодня ухвалюють непрості рішення — на перетині HR, комунікацій і стратегічного управління.

Про бренд роботодавця, важливість залучення молоді і жінок, чесність і турботу у формуванні бренду, а також про єдину стратегію HR з комунікаціями говорили Наталія Бойко (Група Нафтогаз), Олена Семич (Академія ДТЕК), Євгенія Кузьминська (OKKO), Сергій Луканін (Група Нафтогаз) та Анастасія Громова (МХП). 

Сильний бренд — це не вивіска, а стратегія довіри й стабільності у середовищі, де боротьба за таланти стає питанням виживання. Наталія Бойко (Група Нафтогаз) наголосила, що в умовах постійної кризи для компанії критично важливо боротися за молодь і жінок, формуючи для них чіткі кар’єрні траєкторії та підвищуючи престиж інженерних і технічних професій: 

"Моєю ціллю є, щоб у Нафтогазі було менше вакансій, а ті, що є, були більш привабливі для молоді".

У час, коли країна виборює майбутнє, бренд роботодавця стає моральним контрактом між компанією і працівником. Олена Семич (Академія ДТЕК) підкреслила, що бренд роботодавця у ДТЕК — це насамперед конкретні дії, чесність і турбота, зокрема про ветеранів: 

"Ми кажемо: "Ми тут, і ми тебе чекаємо". І це не гасло, а реальна HR-позиція".

Бренд, який не слухає своїх людей, не витримає жодної кризи. А той, що чує, стає магнітом стабільності. Євгенія Кузьминська (OKKO) акцентувала на прозорості у внутрішніх процесах: 

"Чесність і відвертість у комунікаціях — ключ. Внутрішні опитування мають бути не формальністю, а інструментом реальних змін".

У світі, де щодня змінюються правила гри, виграє той, хто інвестує в команду, а не у підмінні рішення. Сергій Луканін (Нафтогаз) зазначив, що, хоча гострого дефіциту кадрів наразі немає, компанія працює над поверненням і утриманням людей: 

"Ми дивимось наперед — інвестуємо у людський капітал, у лояльність і сталість команди".

Системна HR-комунікація — це не витрати, а інвестиція, яка конвертується у сталість, довіру й ефективність навіть під сиренами.

Анастасія Громова (МХП) підкреслила, що бренд роботодавця — це насамперед про системність і чітке позиціювання: 

"Ми добре розуміємо, для кого створюємо свою цінність. І HR, і комунікації мають працювати як єдиний механізм".

Учасники дискусії зійшлися у головному — бренд роботодавця, що здатний витримати виклики сьогодення, не може будуватися "для картинки". Автентичність, чесність і турбота — це нова валюта довіри, яка забезпечує реальну кадрову стійкість.

Ця панельна дискусія стала дзеркалом нової реальності: у світі невизначеності перемагає той бренд, що не прикрашає фасад, а будує міцний фундамент довіри. У кризу репутація стає активом, який зупиняє відтік, повертає сенс та утримує цілі команди. Саме тому HR-лідерам необхідно бути не просто менеджерами, а архітекторами нового контракту між людиною й компанією.

Приєднуйтеся до наступних подій бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та онлайн-медіа Delo.ua, щоб будувати команди, які витримають будь-яку бурю.

Автор:
Тетяна Гойденко