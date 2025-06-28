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С чего начать внедрение искусственного интеллекта в работу компании – советы эксперта

внедрение искусственного интеллекта
С чего начать внедрение искусственного интеллекта в работу компании / Pixabay

Эксперт по производству искусственного интеллекта в бизнес-процессы, фаундер платформы Alpi Роман Кириллович рассказал, с чего должен начать владелец бизнеса или топ-менеджер, решивший внедрять ИИ в работу компании.

Об этом говорится в его интервью Delo.ua "Какие бизнесы завтра "похоронит" искусственный интеллект".

"С себя. Это не пустые громкие слова. Владелец и руководитель, лидеры проектов задают культуру в компаниях. Бизнесмен понимает зачем ему бухгалтер или водитель? Зачем компьютеры в офисе на столах? Должен понимать и зачем искусственный интеллект ", — настаивает Кириллович.

Он рекомендует бизнесменам сначала самостоятельно попытаться применить ИИ для каких-либо задач, поработать с ChatGPT, Kling, HeyGen. Хотя бы с самого начала в качестве игрушки.

Далее следует продемонстрировать результаты команде, заразить ее.

"Если средний уровень заражен, то использование идет быстрее. Далее рекомендую отправить на курсы сотрудников. Нужно сделать ИИ частью рабочей рутины", – говорит эксперт.

Собеседник издания настаивает, что это будет серьезным конкурентным преимуществом, которое легко получить.

"В настоящее время уже лидеры в разных сегментах украинского бизнеса сами понимают, что им нужен ИИ. Вакансии на позиции ИИ-директоров директоров эйчары не могут закрыть месяцами, хотя компенсация предлагается на уровне средней для CEO", — указал Кириллович.

Об этом, а еще о том, как внедрять искусственный интеллект в работу отдела продаж, кого ИИ оставит без работы, а какие бизнесы не имеют перспектив в мире, где работает искусственный интеллект – читайте в интервью Delo.ua "Какие бизнесы завтра "похоронит" искусственный интеллект".

Автор:
Денис Ялухин