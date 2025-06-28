З чого почати впровадження штучного інтелекту у роботу компанії – поради експерта

Експерт з провадження штучного інтелекту в бізнес-процеси, фаундер платформи Alpi Роман Кирилович розповів з чого має почати власник бізнесу чи топ-менеджер, який вирішив впроваджувати ШІ в роботу компанії.

Про це йдеться мова у його інтерв'ю Delo.ua "Які бізнеси завтра "поховає" штучний інтелект".

"З себе. Це не порожні голосні слова. Власник та керівник, лідери проєктів задають культуру в компаніях. Бізнесмен розуміє навіщо йому бухгалтер чи водій? Для чого комп'ютери в офісі на столах? Маю розуміти й навіщо штучний інтелект", - наполягає Кирилович.

Він рекомендує бізнесменам спочатку самостійно спробувати застосувати ШІ для якихось завдань, попрацювати з ChatGPT, Kling, HeyGen. Хоча б з початку у якості іграшки.

Далі потрібно продемонструвати результати команді, заразити її.

"Якщо середній рівень заражений, то використання йде швидше. Далі рекомендую відправити на курси співробітників. Потрібно зробити ШІ частиною робочої рутини", - каже експерт.

Співрозмовник видання наполягає, що це буде серйозною конкурентною перевагою, яку легко отримати.

"Нині вже лідери у різних сегментах українського бізнесу самі розуміють, що їм потрібен ШІ. Вакансії на позиції ШІ-директорів директорів ейчари не можуть закрити місяцями, хоча компенсація пропонується на рівні середньої для CEO", - вказав Кирилович.

Про це, а ще про те як впроваджувати штучний інтелект в роботу відділу продажів, кого ШІ залишить без роботи, а які бізнеси не мають перспектив у світі, де працює штучний інтелект – читайте в інтерв'ю Delo.ua "Які бізнеси завтра "поховає" штучний інтелект".