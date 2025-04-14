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СБУ задерживает завербованных поджигателей десятками. Для россиян они мусор – эксперт

СБУ
СБУ задерживает завербованных поджигателей.

Служба безопасности Украины десятками задерживает завербованных россиянами поджигателей и подрывников.

По мнению политолога Алексея Голобуцкого, такая работа на опережение позволяет своевременно нейтрализовать планы врага.

Эксперт считает, что ключевая цель россии – расшатать ситуацию внутри Украины.

"Открываю отчеты СБУ за прошедшую неделю. В один из дней сообщается о задержании 13 (!) поджигателей . К счастью, большинство терактов и поджогов СБУ удается предупреждать еще на стадии их подготовки", — пишет Голобуцкий.

"СБУ подтверждает, что является эффективной спецслужбой воюющей страны. Служба не только воюет на фронте с оккупантами, но и эффективно обезвреживает внутренних врагов . Контрразведка – приоритетное направление для СБУ Малюка. И, надо признать, Служба работает как часы, демонстрируя быстрые и качественные результаты работы, которые считают экспертами".

Политолог акцентирует, что в ФСБ к подобным "агентам за деньги" относятся как к грязи.

"Их отдаленно взрывают или используют "в темную". Однако это не уменьшает опасность от действий подобных "искателей длинного рубля". При этом завербованный россиянами имеет две перспективы – либо взорваться, либо сесть за решетку на длительный срок . Единственный шанс избежать такой судьбы – вовремя обратиться к СБУ, позволили избежать многих преступлений", — резюмирует Голобуцкий.

Ранее стало известно, что СБУ задержала в Харькове "крота" фсб, приводившего российские дроны по одной из крупнейших ТЭЦ Украины.