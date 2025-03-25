Эксперт: СБУ – одно из ключевых звеньев Сил обороны, которое имеет рекордный уровень доверия людей

Эффективные результаты СБУ подтверждают, что она сегодня является одним из ключевых звеньев Сил безопасности и обороны. Об этом заявил политолог Алексей Голобуцкий, комментируя 33-ю годовщину создания СБУ.

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По мнению эксперта, определяющими стали изменения, которые произвел Васыль Малюк, возглавив СБУ в июле 22-го. "Он, без преувеличения, лучший глава в истории Службы, который смог быстро и квалифицированно перестроить ее работу во время войны. Не случайно в СБУ сегодня самый высокий уровень доверия общества среди всех правоохранительных органов, к тому же рекордный за все годы Независимости", — акцентирует политолог.

Эксперт считает ключевыми успехи службы во время боевой работы на линии фронта. "СБУ разработала действенную стратегию использования беспилотников для разных задач – на поле боя и в глубоком тылу РФ. От морских дронов до ударных БпЛА. А спецназовцы Службы входят в тройку лучших подразделений по эффективности работы с дронами. В целом с начала войны СБУ уничтожила: почти 1700 российских танков, почти 3 тыс. ББМ, более 500 РЭБов и около 240 средств ПВО. Васыль Малюк создал в составе СБУ эффективные "антидроновые" расчеты. Они успешно сбивают российские "Суперкамы", "Орланы", "Залы" и "Ланцеты". А кибера СБУ – вычисляют и уничтожают экипажи, управляющие этими дронами", – пишет Голобуцкий.

Политолог также обращает внимание на успешные действия Службы во враждебном тылу и мощную работу Контрразведки СБУ. "Спецслужба поразила уже около 200 сверхважных объектов – военных аэродромов, складов оружия, НПЗ и нефтебаз, заводов, производящих дроны и КАБы. Россия потеряла миллиарды долларов, которые могла потратить на войну. При этом контрразведка СБУ постоянно переигрывает противника. 100 агентурных сетей. Среди задержанных контрразведкой также известны политики из разных политсил, которые вели подрывную деятельность против Украины в интересах кремля", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что с поздравлением в честь годовщины создания Службы выступил глава СБУ Васыль Малюк. "Наш приоритет – уничтожить как можно больше врагов и освободить свою землю. Украинцы делали это уже много раз: только меняли казацкие сабли на современное оружие и FPV-дроны. Есть хорошая генетическая память, умноженная на жажду свободы и ненависть к российским палачам", — заявил он.