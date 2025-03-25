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Експерт: СБУ – одна з ключових ланок Сил оборони, яка має рекордний рівень довіри людей
Ефективні результати СБУ підтверджують, що вона сьогодні є однією з ключових ланок Сил безпеки і оборони. Про це заявив політолог Олексій Голобуцький, коментуючи 33-річницю створення СБУ.
На думку експерта, визначальними стали зміни, які провів Василь Малюк, очоливши СБУ в липні 22-го. "Він, без перебільшення, найкращий голова в історії Служби, який зміг швидко і кваліфіковано перебудувати її роботу під час війни. Не випадково в СБУ сьогодні найвищий рівень довіри суспільства серед усіх правоохоронних органів, який, до того ж, є рекордним за всі роки Незалежності", – акцентує політолог.
Експерт вважає ключовими успіхи Служби під час бойової роботи на лінії фронту. "СБУ розробила дієву стратегію використання безпілотників для різних задач – на полі бою і в глибокому тилу РФ. Від морських дронів до ударних БпЛА. А спецпризначенці Служби входять у трійку кращих підрозділів за ефективністю роботи з дронами. Загалом з початку війни СБУ знищила: майже 1 700 російських танків, майже 3 тис. ББМ, понад 500 РЕБів і майже 240 засобів ППО. Василь Малюк створив у складі СБУ ефективні "антидронові" розрахунки. Вони успішно збивають російські "Суперками", "Орлани", "Зали" і "Ланцети". А кібера СБУ – вираховують і знищують екіпажі, які керують цими дронами", – пише Голобуцький.
Політолог також звертає уваги на успішні дії Служби у ворожому тилу та потужну роботу Контррозвідки СБУ. "Спецслужба вразила вже близько 200 надважливих об’єктів – військових аеродромів, складів зброї, НПЗ і нафтобаз, заводів, які виробляють дрони й КАБи. Росія втратила мільярди доларів, які могла витратити на війну. При цьому контррозвідка СБУ постійно переграє противника та знаходиться на крок попереду росіян у цій війні. З початку повномасштабної війни СБУ викрила більше 100 агентурних мереж. Серед затриманих контррозвідкою також відомі політики з різних політсил, які вели підривну діяльність проти України в інтересах кремля", – резюмує експерт.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що з привітанням на честь річниці створення Служби виступив голова СБУ Василь Малюк. "Наш пріоритет – знищити якомога більше ворогів і звільнити свою землю. Українці робили це вже багато разів: тільки змінювали козацькі шаблі на сучасну зброю та FPV-дрони. Маємо гарну генетичну памʼять, помножену на жагу до волі і ненависть до російських катів", - заявив він.