Счета 69 теплокоммунэнерго заблокированы из-за долгов за газ: как это повлияет на подготовку к зиме

К концу апреля 2026 года счета 69 предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) остаются заблокированными по решениям судов, что стало следствием долгов за потребленный природный газ. Это усложняет подготовку к отопительному сезону.

По словам исполнительного директора Ассоциации городов Украины Александра Слобожана, общины начали получать предупреждение от "Нефтегаза" об отключении топлива еще в середине апреля. Газовики обратились в суд для замораживания финансовых ресурсов предприятий.

Основной причиной накопления долгов он называет отсутствие пересмотра тарифов на тепло и невыполнение государством обязательств по погашению разницы в тарифах. Из-за блокирования счетов предприятия не могут закупать материалы для технических работ, проводить плановые ремонты и выплачивать заработную плату, что стимулирует увольнение квалифицированных работников.

"Нужно заложить норму, что на время военного положения счета критической инфраструктуры не могут быть заблокированы... и срочно разблокировать счета", - отметил Слобожан во время брифинга.

Ассоциация городов предлагает решить проблему через механизм взаиморасчетов между участниками долговой цепи и просит правительство пересмотреть постановление, отменившее регулируемую цену на газ для производителей электрической энергии.

Также внимание уделяется планам устойчивости регионов. Отсутствует четкая методика оценки их выполнения, а большинство задач зависит от оперативности финансирования со стороны центральной власти. В условиях дефицита бюджета Ассоциация наработала способы привлечения заимствований местными властями и призывает правоохранительные органы не препятствовать этому механизму.

Напомним, в течение этой зимы теплокоммунэнерго увеличило задолженность за потребленный газ на 20 млрд грн.