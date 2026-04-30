Рахунки 69 теплокомуненерго заблокувані через борги за газ: як це вплине на підготовку до зими

На кінець квітня 2026 року рахунки 69 підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) залишаються заблокованими за рішеннями судів, що стало наслідком боргів за спожитий природний газ. Це ускладнює підготовку до опалювального сезону.

За словами виконавчого директора Асоціації міст України Олександра Слобожана, громади почали отримувати попередження від "Нафтогазу" про відключення палива ще в середині квітня. Газовики звернулися до суду для замороження фінансових ресурсів підприємств.

Основною причиною накопичення боргів він називає відсутність перегляду тарифів на тепло та невиконання державою зобов'язань щодо погашення різниці в тарифах. Через блокування рахунків підприємства не можуть закуповувати матеріали для технічних робіт, проводити планові ремонти та виплачувати заробітну плату, що стимулює звільнення кваліфікованих працівників.

"Треба закласти норму, що на час воєнного стану рахунки критичної інфраструктури не можуть бути заблоковані... і терміново розблокувати рахунки", — зазначив Слобожан під час брифінгу.

Асоціація міст пропонує вирішити проблему через механізм взаєморозрахунків між учасниками боргового ланцюга та просить уряд переглянути постанову, яка скасувала регульовану ціну на газ для виробників електричної енергії.

Також увага приділяється планам стійкості регіонів. Наразі відсутня чітка методика оцінки їх виконання, а більшість завдань залежить від оперативності фінансування з боку центральної влади. В умовах дефіциту бюджету Асоціація напрацювала способи залучення запозичень місцевою владою та закликає правоохоронні органи не перешкоджати цьому механізму.

Нагадаємо, упродовж цієї зими теплокомуненерго збільшили заборгованість за спожитий газ на 20 млрд грн.