Сеть магазинов "Копейка" приобрела локального оператора: детали

Гурман
Сеть "Копейка" приобрела одесские мини-маркеты "Гурман". Фото: facebook.com

Торговая сеть "Копейка" в начале марта 2026 года приобрела локального оператора "Гурман", насчитывающего девять мини-маркетов в Одессе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Ассоциация ритейлеров Украины.

Отмечается, что в состав приобретенной сети входят 9 магазинов общей торговой площадью 1550 кв.

Магазины в основном расположены в центральных и туристических локациях Одессы, в частности, на улице Дерибасовская и в районе Аркадийской аллеи, что формирует стабильный поток как местных жителей, так и гостей города.

"Копейка" уже приступила к поэтапной подготовке перевода приобретенных торговых объектов под новый бренд.

"Приобретение "Гурмана" позволит усилить наши позиции в центральных и туристически привлекательных районах Одессы, расширить покрытие и предложить покупателям еще более доступный и удобный формат ежедневных покупок", - комментирует исполнительный директор сети Копейка Дмитрий Богданов.

Мини-маркеты "Гурман" работали в формате, ориентированном на быстрые покупки и удобное расположение. Всего в сети работало 72 человека.

После завершения интеграции сеть "Копейка" будет насчитывать 127 магазинов, в том числе сезонные и магазин в Херсоне.

Напомним, сеть продуктовых магазинов "Свой маркет", которая имела более 50 торговых точек во Львове и области, официально прекратила свою деятельность в начале 2026 года.

Автор:
Светлана Манько