Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Мережа магазинів "Копійка" придбала локального оператора: деталі

Гурман
Мережа "Копійка" придбала одеські міні-маркети "Гурман". Фото: facebook.com

Торгова мережа "Копійка" на початку березня 2026 року придбала локального оператора "Гурман", який налічує дев’ять міні-маркетів  в Одесі.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Асоціація ритейлерів України.

Зазначається, що до складу придбаної мережі входять 9 магазинів загальною торговою площею 1550 кв м.

Магазини здебільшого розташовані в центральних та туристичних локаціях Одеси, зокрема на вулиці Дерибасівська та в районі Аркадійської алеї, що формує стабільний потік як місцевих мешканців, так і гостей міста.

 "Копійка" вже розпочала поетапну підготовку переведення придбаних торговельних об’єктів під новий бренд. 

“Придбання «Гурману» дозволить посилити наші позиції у центральних та туристично привабливих районах Одеси, розширити покриття та запропонувати покупцям ще більш доступний і зручний формат щоденних покупок”, — коментує виконавчий директор мережі Копійка Дмитро Богданов.

Міні-маркети "Гурман" працювали у форматі, орієнтованого на швидкі покупки та зручне розташування. Всього в мережі працювало 72 особи.

Після завершення інтеграції мережа "Копійка" налічуватиме 127 магазинів, в тому числі сезонні та магазин у Херсоні.

Нагадаємо, мережа продуктових магазинів "Свій маркет", що мала понад 50 торгових точок у Львові та області, офіційно припинила свою діяльність на початку 2026 року.

Світлана Манько