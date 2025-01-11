Штраф до 255 тыс.: омбудсмен призвал усилить ответственность за продажу алкоголя и табака детям

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал Парламент усилить ответственность за продажу алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним и обратился к парламентскому Комитету по финансам, налоговой и таможенной политике с инициативой усилить ответственность за продажу алкогольных и табачных изделий несовершеннолетним.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно данным Национальной полиции, за период с января по октябрь 2024 было составлено 2655 административных протоколов по продаже алкоголя и табака детям.

Омбудсмен считает, что такое количество нарушений свидетельствует о недостаточности действующих ограничений и низком уровне ответственности продавцов.

За продажу этих товаров несовершеннолетним предусмотрен штраф в размере 400-800 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (6800–13 600 грн). Лубинец подчеркнул, что такие размеры штрафов не соответствуют вреду, который наносят здоровью детей продажу алкоголя и табака.

Предложения изменений в законодательство

Омбудсмен предлагает увеличить штрафы за подобные нарушения, установив их в пределах от 3000 до 15 000 тысяч рублей (51 000–255 000 грн).

"Отмечу, что любое стремление заработать на детях и вред их здоровью нуждаются в должной ответственности. Совместными усилиями нам удастся сформировать здоровое общество и принять все меры, направленные на защиту прав и лучших интересов ребенка", — заявил Лубинец.

Призыв омбудсмена направлен на усиление борьбы с продажей вредоносных товаров детям и формирование ответственного отношения продавцов к этому вопросу.