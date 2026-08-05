Штрафы до 170 тысяч гривен за русскую музыку и языковой контроль: решение Комитета ВР

Парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроекты о запрете русского музыкального контента в сфере обслуживания и расширения сферы применения государственного языка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Верховной Рады Украины.

Новые законодательные инициативы вводят прямой запрет на звучание песен на языке государства-агрессора в кафе, ресторанах, магазинах и салонах красоты. За нарушение этой нормы предусмотрены штрафы в размере от 8500 гривен за первичное игнорирование закона и до 170000 гривен за повторные случаи.

Расширение речевого контроля

Параллельно парламентский комитет поддержал сопутствующий законопроект, совершенствующий механизмы применения норм о государственном языке и предусматривающий:

Расширение перечня должностных лиц и педагогов, для которых обязательно использование украинского языка при исполнении служебных обязанностей;

ускорение и оптимизацию процедур государственного контроля и рассмотрения жалоб от граждан;

Усиление языковых требований в сферах образования, культуры, местного самоуправления и в ходе избирательных процессов.

Заместитель председателя Комитета Евгения Кравчук отметила, что международным партнерам и институтам Совета Европы заблаговременно предоставят разъяснение на украинском и английском языках для подтверждения соответствия документа европейским стандартам.

Позиция по русскоязычному контенту

Введение жестких финансовых санкций обусловлено тем, что действующие законодательные ограничения не оказывают действенных рычагов воздействия на нарушителей.

Автор инициативы Александр Санченко и глава Комитета Никита Потураев указывают на необходимость создания эффективного механизма привлечения к ответственности, чтобы полностью изъять российский музыкальный продукт из публичного пространства.

Меры поддержки книгоиздательской отрасли

Из-за существенных убытков предприятий в результате российских обстрелов Комитет инициировал обращение к Премьер-министру по разработке антикризисной программы поддержки украинских издательств.

Относительно восстановления здания Государственного научного учреждения "Книжная палата Украины имени Ивана Федорова", потерпевшего разрушения во время вражеских атак, приняты следующие решения:

Разработать внесение изменений в законодательство об уточнении статуса и функций учреждения;

Направить запрос в Кабмин о финансировании срочных ремонтно-восстановительных работ;

Заложить в госбюджет на 2027 год средства на установку системы кондиционирования книгохранилища Государственного архива печати;

приравнять условия оплаты труда сотрудников Книжной палаты к ставкам в Украинском культурном фонде и Украинском институте книги;

Доработать проект постановления о реорганизации заведения.

Напомним, еще в прошлом году сообщалось, что таксистам грозят штрафы до 5 тысяч гривен за обслуживание на русском языке, если водители отказываются общаться с пассажирами на государственном языке.