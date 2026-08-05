Штрафи до 170 тисяч гривень за російську музику та мовний контроль: рішення Комітету ВР

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкти щодо заборони російського музичного контенту у сфері обслуговування та розширення сфери застосування державної мови.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням пресслужба Верховна Рада України.

Нові законодавчі ініціативи запроваджують пряму заборону на звучання пісень мовою держави-агресора в кафе, ресторанах, магазинах та салонах краси. За порушення цієї норми передбачено штрафи у розмірі від 8 500 гривень за первинне ігнорування закону та до 170 000 гривень за повторні випадки.

Розширення мовного контролю

Паралельно парламентський комітет підтримав супутній законопроєкт, який вдосконалює механізми застосування норм про державну мову та передбачає:

Розширення переліку посадових осіб та освітян, для яких обов'язкове використання української мови під час виконання службових обов'язків;

Прискорення та оптимізацію процедур державного контролю й розгляду скарг від громадян;

Посилення мовних вимог у сферах освіти, культури, місцевого самоврядування та під час виборчих процесів.

Заступниця голови Комітету Євгенія Кравчук зазначила, що міжнародним партнерам та інституціям Ради Європи завчасно нададуть роз'яснення українською та англійською мовами для підтвердження відповідності документа європейським стандартам.

Позиція щодо російськомовного контенту

Запровадження жорстких фінансових санкцій зумовлене тим, що чинні законодавчі обмеження не мають дієвих важелів впливу на порушників.

Автор ініціативи Олександр Санченко та голова Комітету Микита Потураєв вказують на необхідність створення ефективного механізму притягнення до відповідальності, аби повністю вилучити російський музичний продукт із публічного простору.

Заходи підтримки книговидавничої галузі

Через суттєві збитки підприємств внаслідок російських обстрілів Комітет ініціював звернення до Прем’єр-міністра щодо розроблення антикризової програми підтримки українських видавництв.

Щодо відновлення будівлі Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова", яка зазнала руйнувань під час ворожих атак, ухвалено такі рішення:

Опрацювати внесення змін до законодавства щодо уточнення статусу та функцій установи;

Направити запит до Кабміну щодо фінансування термінових ремонтно-відновлювальних робіт;

Закласти у держбюджет на 2027 рік кошти на встановлення системи кондиціювання книгосховища Державного архіву друку;

Прирівняти умови оплати праці співробітників Книжкової палати до ставок в Українському культурному фонді та Українському інституті книги;

Доопрацювати проєкт постанови про реорганізацію закладу.

Нагадаємо, ще минулого року повідомлялося, що таксистам загрожують штрафи до 5 тисяч гривень за обслуговування російською мовою, якщо водії відмовляються спілкуватися з пасажирами державною мовою.