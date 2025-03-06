Суд обязал подрядчика Шулявского путепровода заплатить более 1,1 млрд грн

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым с победителя тендера на реконструкцию Шулявского путепровода взыскано в государственный бюджет более 1,1 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По материалам НАБУ, Киевская городская прокуратура установила, что частное общество стало победителем тендера на реконструкцию транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетмана.

В 2019 году Антимонопольный комитет признал, что компания ООО "Северно-украинский строительный альянс", являющаяся генеральным подрядчиком и еще одна компания ("Спецстрой-Плюс", также входящая в корпорацию "Укрбуд") сговорились во время аукциона, то есть прозрачного тендера не было.

Учитывая этот факт, в декабре 2023 Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах государства в лице Киевского городского совета о признании недействительным решения тендерного комитета, указанного договора генерального подряда как противоречащих интересам государства и общества.

В начале февраля 2024 года Киевская городская прокуратура подала иск в ООО "Северно-украинский строительный альянс" с требованием вернуть 1,1 млрд грн, полученных за выполненные работы.

Тогда суд согласился с доводами прокурора, а сейчас апелляционная инстанция оставила решение Хозяйственного суда города Киева в силе. Таким образом, решение суда вступило в законную силу и в настоящее время прокуратурой принимаются меры по его реальному выполнению.

Реконструкция Шулявского моста

Напомним, что старый Шулявский мост 1964 года постройки, частично обрушившийся в 2017 году, был снесен весной 2019 года и отстроен заново. Хотя движение по новому мосту открыли еще в декабре 2019 года, строительство до сих пор не завершено из-за необходимости снос цеха №5 завода "Большевик" для обустройства съездов на его месте.

Достройка не была завершена, как планировалось, ни в 2021 году, ни в 2022 году. В мае прошлого года директор департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор заявлял, что город планирует "выполнить основной комплекс работ, направленный на завершение реконструкции развязки" на углу проспекта Победы и улицы Гетьмана до конца 2024 года.

В артость реконструкции Шулявского моста неоднократно росла. Так, в самом начале строительства стоимость работ оценивалась в 599 миллионов гривен. Согласно подписанному мэром Виталию Кличко в октябре 2019 года проектом реконструкции объекта, она составляла уже 1,05 миллиарда гривен. В свою очередь, подрядчик в лице "Северноукраинского строительного альянса" еще в 2021 году начал процедуру своего банкротства.

В июле 2021 года мэрия опубликовала обновленный проект реконструкции, согласно которому работы должны стоить уже 1,99 миллиарда гривен. В марте 2024 года была опубликована обновленная смета работ со стоимостью уже 2,45 миллиарда гривен.