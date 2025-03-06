Суд зобов'язав підрядника Шулявського шляхопроводу сплатити понад 1,1 млрд грн

Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення суду першої інстанції, яким з переможця тендеру на реконструкцію Шулявського шляхопроводу стягнуто до державного бюджету понад 1,1 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

За матеріалами НАБУ, за Київською міською прокуратурою встановлено, що приватне товариство стало переможцем тендеру на реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана.

У 2019 році Антимонопольний комітет визнав, що компанія ТОВ "Північно-український будівельний альянс", яка є генеральним підрядником та ще одна компанія ("Спецбуд-Плюс", що також входить до корпорації "Укрбуд") змовилися під час аукціону, тобто прозорого тендеру не було.

Враховуючи цей факт, в грудні 2023 року Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради про визнання недійсним рішення тендерного комітету, вказаного договору генерального підряду як таких, що суперечать інтересам держави та суспільства.

На початку лютого 2024 року Київська міська прокуратура подала позов до ТОВ "Північно-український будівельний альянс", з вимогою повернути 1,1 млрд грн, отриманих за виконані роботи.

Тоді суд погодився з доводами прокурора, а зараз апеляційна інстанція залишила рішення Господарського суду міста Києва в силі. Таким чином рішення суду набрало законної сили та на даний час прокуратурою вживаються заходи щодо його реального виконання.

Реконструкція Шулявського мосту

Нагадаємо, що старий Шулявський міст 1964 року побудови, який частково обвалився у 2017 році, був знесений навесні 2019 року та відбудований заново. Хоча рух новим мостом відкрили ще у грудні 2019 року, будівництво досі не завершене через необхідність знесення цеху №5 заводу "Більшовик" для облаштування з’їздів на його місці.

Добудова не була завершена, як планувалося, ані в 2021, ані в 2022 році. У травні минулого року директор департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор заявляв, що місто планує “виконати основний комплекс робіт, спрямований на завершення реконструкції розв’язки” на розі проспекту Перемоги та вулиці Гетьмана до кінця 2024 року.

Вартість реконструкції Шулявського мосту неодноразово зростала. Так, на самому початку будівництва вартість робіт оціновалася в 599 мільйонів гривень. Згідно ж з підписаним мером Віталієм Кличком у жовтні 2019 року проєктом реконструкції об’єкту, вона складала вже 1,05 мільярда гривень. В свою чергу, підрядник в особі "Північно-українського будівельного альянсу" ще у 2021 році розпочав процедуру свого банкрутства.

У липні 2021 року мерія опублікувала оновлений проєкт реконструкції, згідно з яким роботи мали коштувати вже 1,99 мільярда гривень. У березні 2024 року було опубліковано оновлений кошторис робіт з вартістю вже 2,45 мільярда гривень.