Украинские банки, страховщики и fintech-лидеры обсудили в Брюсселе стандарты ЕС для украинского рынка

С 19 по 22 февраля в Брюсселе прошли важные встречи украинской финансовой делегации с представителями Европейского парламента, Европейской комиссии, Европейского центрального банка и других ключевых институций ЕС.

Страховой сектор Украины на переговорах представляли Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ), insurtech IT-проект UKASKO, а также ведущие украинские банки и финансовые объединения.

Цель встреч – обсуждение стратегии развития финансового рынка Украины в соответствии с европейскими стандартами, внедрение цифровых технологий в страховании и усиление регуляторного взаимодействия с ЕС.

Мероприятия организованы Ассоциацией украинских банков (АУБ).

Основные участники встреч в Брюсселе от украинской стороны:

Виктор Берлин, Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ);

Ярослав Леля, CEO insurtech IT-проекту UKASKO;

Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков (АУБ);

Михаил Медко (Укрэксимбанк), Елена Зубченко (Sense Bank), Олег Нога (Кредобанк).

Европейскую сторону представляли:

Сабине Вергеен (Sabine Verheyen), вице-президент Европарламента;

Моника Гольмайер (Monika Hohlmeier), заместитель председателя Комитета по бюджету Европарламента;

Валдис Домбровскис (Valdis Dombrovskis), исполнительный вице-президент Еврокомиссии;

Генрик Хололей (Henrik Hololei), генеральный директор по международным партнерствам Еврокомиссии;

Представители Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Основные темы диалога между представителями украинского банковского и страхового сектора и еврочиновниками и политиками ЕС сосредоточены на гармонизации украинского страхового законодательства с европейскими стандартами, реализации ESG-принципов и укреплении киберзащиты в финансовой сфере.

Одной из ключевых тем встреч стала цифровизация страхового сектора и внедрение инноваций в продуктовые и сервисные решения.

Справка:

UKASKO – украинский IT-проект в сфере insurtech, создающий технологическую IT-инфраструктуру для современного страхового бизнеса.

Это облачное CRM решение для страховщиков, брокеров и агентов, позволяющее автоматизировать процессы, контролировать взаимодействие с клиентами и эффективно управлять страховыми портфелями. Платформа интегрирована с основными игроками рынка, среди которых INGO, страховая группа ТАС, "Княжеская", УСО, "Оранта", "Европейское туристическое страхование", USG, УТСК и другие.

Встречи в Брюсселе открывают возможности для расширения международного сотрудничества, развития инновационных insurtech-решений и привлечения технологических инвестиций в украинскую страховую отрасль.