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Украинские банки, страховщики и fintech-лидеры обсудили в Брюсселе стандарты ЕС для украинского рынка
С 19 по 22 февраля в Брюсселе прошли важные встречи украинской финансовой делегации с представителями Европейского парламента, Европейской комиссии, Европейского центрального банка и других ключевых институций ЕС.
Страховой сектор Украины на переговорах представляли Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ), insurtech IT-проект UKASKO, а также ведущие украинские банки и финансовые объединения.
Цель встреч – обсуждение стратегии развития финансового рынка Украины в соответствии с европейскими стандартами, внедрение цифровых технологий в страховании и усиление регуляторного взаимодействия с ЕС.
Мероприятия организованы Ассоциацией украинских банков (АУБ).
Основные участники встреч в Брюсселе от украинской стороны:
- Виктор Берлин, Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ);
- Ярослав Леля, CEO insurtech IT-проекту UKASKO;
- Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков (АУБ);
- Михаил Медко (Укрэксимбанк), Елена Зубченко (Sense Bank), Олег Нога (Кредобанк).
Европейскую сторону представляли:
- Сабине Вергеен (Sabine Verheyen), вице-президент Европарламента;
- Моника Гольмайер (Monika Hohlmeier), заместитель председателя Комитета по бюджету Европарламента;
- Валдис Домбровскис (Valdis Dombrovskis), исполнительный вице-президент Еврокомиссии;
- Генрик Хололей (Henrik Hololei), генеральный директор по международным партнерствам Еврокомиссии;
- Представители Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Основные темы диалога между представителями украинского банковского и страхового сектора и еврочиновниками и политиками ЕС сосредоточены на гармонизации украинского страхового законодательства с европейскими стандартами, реализации ESG-принципов и укреплении киберзащиты в финансовой сфере.
Одной из ключевых тем встреч стала цифровизация страхового сектора и внедрение инноваций в продуктовые и сервисные решения.
Справка:
UKASKO – украинский IT-проект в сфере insurtech, создающий технологическую IT-инфраструктуру для современного страхового бизнеса.
Это облачное CRM решение для страховщиков, брокеров и агентов, позволяющее автоматизировать процессы, контролировать взаимодействие с клиентами и эффективно управлять страховыми портфелями. Платформа интегрирована с основными игроками рынка, среди которых INGO, страховая группа ТАС, "Княжеская", УСО, "Оранта", "Европейское туристическое страхование", USG, УТСК и другие.
Встречи в Брюсселе открывают возможности для расширения международного сотрудничества, развития инновационных insurtech-решений и привлечения технологических инвестиций в украинскую страховую отрасль.