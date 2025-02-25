Українські банки, страховики та fintech-лідери обговорили в Брюсселі стандарти ЄС для українського ринку

З 19 по 22 лютого в Брюсселі пройшли важливі зустрічі української фінансової делегації з представниками Європейського парламенту, Європейської комісії, Європейського центрального банку та інших ключових фінансових інституцій ЄС.

Страховий сектор України на цих переговорах представляли Ліга страхових організацій України (ЛСОУ), insurtech IT-проєкт UKASKO, а також провідні українські банки та фінансові об'єднання.

Мета зустрічей – обговорення стратегії розвитку фінансового ринку України відповідно до європейських стандартів, впровадження цифрових технологій у страхуванні та посилення регуляторної взаємодії з ЄС.

Заходи організовані Асоціацією українських банків (АУБ).

Основні учасники зустрічей у Брюсселі від української сторони:

Віктор Берлін, Ліга страхових організацій України (ЛСОУ);

Ярослав Льоля, CEO insurtech IT-проєкту UKASKO;

Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків (АУБ);

Михайло Медко (Укрексімбанк), Олена Зубченко (Sense Bank), Олег Нога (Кредобанк).

Європейську сторону представляли:

Сабіне Вергеєн (Sabine Verheyen), віцепрезидентка Європарламенту;

Сабіне Моніка Гольмаєр (Monika Hohlmeier), заступниця голови Комітету з бюджету Європарламенту;

Валдіс Домбровскіс (Valdis Dombrovskis), виконавчий віцепрезидент Єврокомісії;

Генрік Хололей (Henrik Hololei), генеральний директор з міжнародних партнерств Єврокомісії;

Представники Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Основні теми діалогу між представниками українського банківського і страхового сектору та єврочиновниками і політиками ЄС зосереджувались на гармонізації українського страхового законодавства з європейськими стандартами, реалізації ESG-принципів та зміцненні кіберзахисту в фінансовій сфері.

Однією з ключових тем зустрічей стала цифровізація страхового сектору та впровадження інновацій у продуктові та сервісні рішення.

Довідково:

UKASKO – український IT-проєкт у сфері insurtech, що створює технологічну IT-інфраструктуру для сучасного страхового бізнесу.

Це хмарне CRM-рішення для страховиків, брокерів і агентів, що дозволяє автоматизувати процеси, контролювати взаємодію з клієнтами та ефективно управляти страховими портфелями. Платформа інтегрована з основними гравцями ринку, серед яких INGO, страхова група ТАС, "Княжа", ВУСО, "Оранта", "Європейське туристичне страхування", USG, УТСК та інші.

Зустрічі в Брюсселі відкривають можливості для розширення міжнародної співпраці, розвитку інноваційних insurtech-рішень і залучення технологічних інвестицій в українську страхову галузь.