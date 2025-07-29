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Трансфер Забарного: ПСЖ ускоряет переговоры о покупке самого дорогого игрока сборной Украины

Илья Забарный
Илья Забарный сейчас играет за "Борнмут". Фото: Фабрицио Романо/X

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) готов ускорить переговоры о трансфере центрального защитника английского "Борнмута" и сборной Украины Ильи Забарного. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию одного из самых авторитетных мировых футбольных журналистов-инсайдеров Фабрицио Романо в соцсети Х.

Несмотря на сообщение, что ранее лондонский "Тоттенхэм" включился в борьбу за Забарного, по словам Романо, этот футбольный клуб "никогда не проявлял серьезного интереса к игроку".

"Забарный хочет [перейти в] ПСЖ, и сейчас обсуждаются дополнительные условия контракта с "Борнмутом". Почти все готово", - добавил журналист.

Карьера Ильи Забарного

Илья Забарный родился 1 сентября 2002 года в Киеве.

Клубная карьера:

ФК " Динамо Киев " (2020–2023)

  • дебютировал в первой команде в возрасте 18 лет;
  • быстро стал основным игроком;
  • обладатель Кубка и Суперкубка Украины;
  • играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

ФК " Борнмут " (с 2023 года)

  • переехал в Англию в январе 2023 года (сначала подписал контракт до 30 июня 2028 года, а затем продлил его до конца июня 2029 года);
  • сумма трансфера составляла 22,7 млн;
  • стал первым украинцем в истории "Бормута";
  • регулярно выходит в стартовом составе;
  • в прошлом сезоне отметился одной голевой передачей в 39 матчах за клуб.

Участие в сборной Украины

Дебютировал в национальной сборной в октябре 2020 года в 18-летнем возрасте . Был учасником Евро-2020, где сыграл все матчи, и является одним из самых молодых центрбеков на турнире. Постоянный игрок основы - более 30 матчей за сборную.

В какую сумму оценивают Илью Забарного

Один из крупнейших порталов на футбольную тематику Transfermarkt оценивает 22-летнего Забарного в 42 млн евро, что на данный момент делает его самым дорогим игроком сборной Украины. Более 10 млн евро "стоят" еще восемь футболистов национальной сборной. Михаила Мудрика в этом списке нет.

Фото 2 — Трансфер Забарного: ПСЖ ускоряет переговоры о покупке самого дорогого игрока сборной Украины

Самым дорогим футболистом сборной Украины по сумме трансфера является Михаил Мудрик. В январе 2023 года он перешел из "Шахтера" в "Челси" за фиксированную сумму €70 млн, с бонусами до €30 млнв общей сложности до €100 млн. Это самый дорогой трансфер украинского футболиста в истории. Однако Михаил Мудрик попал в допинг-скандал, хотя дело еще не закрыто. Он пока не получал отдельной дисквалификации именно из национальной сборной Украины, но временно отстранен от участия во всех футбольных матчах, включая сборную. Будущий трансфер Забарного может поставить его на второе место в этом списке.

В июле Забарный вошел в топ-10 центральных защитников мира с высокой оценочной стоимостью по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Специалисты этого центра оценили игрока сборной Украины в 67,1 млн евро – это шестой показатель среди центральных защитников в мире.

Ранее телеграм-канал "Динамо Киев Inside" сообщал, что 20% от перепродажи футболиста, которые указаны в трансфере Забарного из "Динамо" в "Борнмут", являются основным препятствием для завершения соглашения англичан с ПСЖ . Киевляне смогут получить 1/5 часть денег в любом случае, поэтому "Борнмут" якобы завышает планку "плюс 20%" реальной стоимости игрока.

Автор:
Наталия Гуленцова